Série #světovéČesko / Máme pro vás tip, kam se vydat za nejúžasnějšími keramickými výrobky… do Berouna! Hrnčíři z tohoto královského města se svojí zručností proslavili již v době vlády Karla IV. Důkazem jsou mimo jiné hojně navštěvované hrnčířské trhy a muzeum věnované tomuto fascinujícímu řemeslu.

Foto: Středočeská centrála cestovního ruchu – Beroun z Plzeňské brány

Lokalita, v níž leží Beroun, byla v 11. století považována za jednu z nejrušnějších oblastí středních Čech, jelikož tudy vedla důležitá obchodní stezka z Prahy až do Bavor a také se jednalo o nejkratší a nejsnazší spojení mezi Prahou a Plzní. Ale nejen v dávné minulosti bylo Berounsko rušnou částí země. I nyní je cílem turistů, milovníků historie a také každého, kdo hledá odpočinek v náruči uklidňující přírody. Beroun je totiž doslova vstupní branou do dvou chráněných krajinných oblastí – Českého krasu a Křivoklátska. Osadu, z níž se město vyvinulo, nechal založit král Přemysl Otakar II. V době vlády krále Václava II. proběhla výrazná přestavba a vzniklo historické jádro, které se v hrubých rysech dochovalo dodnes. Při jeho prohlížení nezapomeňte prozkoumat středověké opevnění a dvě brány – Plzeňskou a Pražskou. Dalším důležitým činem Václava II. bylo udělení privilegií v roce 1303, díky nimž se stal Beroun královským městem a začal rychle prosperovat. Rozkvět trval i za Karla IV., kdy se výrazně rozvíjela řemesla, mimo jiné také hrnčířství. Od té doby je berounská červeně zbarvená a bíle malovaná keramika známá i za hranicemi města. O její výjimečnosti svědčí také to, že zůstala oblíbená až dodnes a proslavila Beroun jako město hrnčířů. S historií tohoto řemeslného umění se můžete seznámit v Muzeu berounské keramiky.