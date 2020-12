Běžkaře bezesporu nadchnou Jizerské hory, které nabízí kratší i delší běžecké trasy. Zdejší Jizerská lyžařská magistrála je jednou z nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších oblastí pro běžecké lyžování v České republice. Běžecké stopy jsou zde upravovány již po více než tři desetiletí. Nemalou zásluhu na proslavení této oblasti má populární závod Jizerská padesátka, který se tady koná každý rok – ta nejbližší je naplánovaná na 12. – 14. 2. 2021. Na síti cest náhorní plošiny, která tvoří Jizerskou magistrálu, se udržuje více než 180 km běžeckých stop pro klasické lyžování i bruslení s neuvěřitelnými 22 nástupními místy. Aktuální stav upravovaných tratí najdete na jizerskaops.cz.

Chcete si užít více samoty?

Pak letos zkuste vynechat známá střediska v Jizerkách a vydejte se třeba na Smržovku, na Rádlo, do Rychnova u Jablonce, Nového Města pod Smrkem (tady je celoročně otevřena kovová rozhledna), do Albrechtic u Frýdlantu, Kryštofova Údolí nebo do Břízek v Jablonci nad Nisou. Všude najdete za příznivých klimatických podmínek upravované okruhy. Sice menší, ale zase na nich bude méně běžkařů a vy si v klidu zalyžujete.

Pokud vás lákají Krkonoše, chybu rovněž neuděláte, jsou totiž doslova protkány sítí lyžařských tras. Věděli jste například, že je zde přes 500 km upravovaných stop? Základ tvoří Krkonošská magistrála, která vás dovede od Harrachova až po Žacléř. Tedy pokud zdoláte trasu dlouhou 71 km. Ovšem žádné strachy, trasu lze rozdělit do několika etap. Na Krkonošskou magistrálu současně navazuje více než 500 km místních lyžařských cest a okruhů. Aktuální stav upravovaných tratí najdete na bilestopy.cz.

Běžecké trasy s mimořádnými výhledy na panorama Krkonoš najdete nejen v centrální horské, ale i podhorské oblasti. Zavedou vás do krásných, často méně frekventovaných, a proto ještě málo objevených míst Krkonoš. Najdete zde jak nenáročné okruhy pro méně zdatné začátečníky, tak i závodní běžecké okruhy a trasy pro ostřílené běžkaře. Doporučit lze třeba Benecko a Jilemnici. Také Jilemnice má svou „padesátku”. Málokdo také ví, že Český krkonošský spolek SKI Jilemnice je nejstarším klubem v Čechách a byl v roce 1903 jedním ze tří oddílů, které založily Svaz lyžařů. Od roku 1905 se tu pravidelně jezdilo Mistrovství zemí Koruny české v běhu na 50 km.

Z Lužických hor na skok do Německa

Pokud už znáte Jizerky a Krkonoše jako své běžkařské boty a rádi byste vyzkoušeli něco jiného, vydejte se do Lužických hor. Výchozím bodem tratí je Polevsko u Nového Boru, tratě jsou však upravovány i v okolí obcí Kytlice, Svor, Kamenický Šenov - Prácheň, Prysk, Cvikov a vrchů Luž a Jedlová. Nachází se v nadmořské výšce 500 - 626 m.n.m. na hranici českolipského a děčínského okresu a při dobrém počasí si běžkaři mohou vychutnat nádherné výhledy na Jizerské hory, Ještěd, Bezděz, Ralsko, Klíč, Jedlovou, Děčínský Sněžník i další kopce Lužických hor, Českého Švýcarska a Jizerských hor.

Po lužickohorské magistrále je možné se vydat až na německou část, do okolí obcí Waltersdorf, Jonsdorf, Oybin a Lückendorf. Takže v jeden den navštívíte dvě země a můžete porovnat, kde dělají lepší svařák. Informace o stavu tratí sledujte na kamzasnehem.cz a na skipolevsko.estranky.cz/clanky/snehove-podminky-na-polevsku.html.

Zima v Českém ráji

Říkáte si, že by vás nenapadlo jet v zimě lyžovat do Českého ráje? Tak to zkuste letos změnit. Za dobrých klimatických podmínek se totiž kolem Lomnice nad Popelkou udržuje Lomnická lyžařská magistrála v délce 25 kilometrů, která kopíruje Zlatou stezku Českého ráje spojující nejkrásnější a nejvýznamnější místa této oblasti. Aktuální informace o stavu tratí najdete na lsklomnice.cz/magistrala.

Zima je tu za chvíli, tak na nic nečekejte a naplánujte si svůj běžkařský výlet už teď. Nemáte běžky a přesto byste rádi vyrazili? Nezoufejte, v každém větším městě najdete půjčovnu běžek i dalšího vybavení.

