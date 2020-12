Série #světovéČesko / Zkuste si představit - venku mrzne, všude je sníh nebo prší, fouká a je nevlídno. Ale vám to nevadí, protože vstupujete do sklářské hutě, kde žhne pec a vyhřívá celý prostor. U ní stojí sklář a kouzlí s oranžovorudou tekoucí sklovinou, předvádí takové kumšty, až se dech tají.

Foto: Vysočina Tourism

Mistry prastarého řemesla – sklářství – můžete navštívit přímo ve sklárnách na Vysočině. Nejen navštívit a pozorovat při práci, ale co víc, můžete si osobně vyzkoušet, jaké to je, fouknout do píšťaly, malovat na sklo, odvézt si domů vlastnoručně vyrobený suvenýr z Vysočiny. Je to zážitek nejen pro všechny šikovné, zvídavé a tvořivé děti, ale pro celou rodinu.