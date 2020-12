Některá zařízení jsou součástí celých farem, často se nacházejí v okouzlující přírodě českých hor – oblíbená je Šumava (proslulý je tu například Pension u Sebastiana) pro vyhledávané vyjížďky na koni a nabídku regionálních produktů, Vysočina (Vařejkův dvůr), Beskydy (Farma Menšík) či Jeseníky (Farma Bovine) a další. Často se jedná o místa s ekologickým přístupem k hospodaření, bio produkci nevyjímaje.

Z koňského sedla

Dovolenou u koní si užijí nejenom zkušení jezdci, ale i úplní začátečníci a obdivovatelé těchto krásných zvířat. Podzim a zima má pro vyjížďky na koních do přírody neopakovatelné kouzlo a míst, která nabízí svým hostům program u koní, je po Česku stále více. Kromě zmiňované Šumavy můžete zamířit třeba do Beskyd. Tady mají návštěvníci možnost vyjížďky na koni do okolních lesů, pro úplné začátečníky můžete vyzkoušet lekce jízdy na koni či poníkovi na pískové jízdárně pořádané Pensionem Jízdárna.

Zdroj: Svaz venkovské turistiky a agroturistiky

Do stylové chalupy se zahradou

Hrníčky na plotě, přírodní materiály, zavařeniny na dřevěných policích, zahrada plná květin, zeleniny, stromů i zvířat, kachlová kamna a mnohdy i opravdová pec. Zvláště pokud nemáte možnost vyrazit na vlastní chalupu v podobném duchu a zažít kouzlo pobytu v historickém stavení, odpočiňte si u praskajícího ohně s dobrou knížkou a hrnkem bylinkového čaje. Ukázkové chalupářské bydlení nabízí třeba stavení U Vyšaty v Pošumaví v rodném domě cestovatele a dobrodruha Františka Čecha Vyšaty. Kromě okouzlující chalupy tu najdete ukázkovou přírodní zahradu i drobná domácí zvířata, která tu chovají.

Zdroj: Svaz venkovské turistiky a agroturistiky - stavení u Vyšaty

Za řemesly i do mlýnice

Máte kreativního ducha? Pobyt v domě s keramickou dílnou a originálními pokoji nadchne nejenom tvůrčí osobnosti, které ve volném čase vyhledávají práci s hlínou. Penzion Keramika nabízí program výrobu keramických produktů, který je připraven jak pro specialisty na určitou techniku, tak pro úplné začátečníky.

Pro milovníky historie, starých technologií a poctivého řemesla je pobyt ve mlýně to pravé. Mlýnů je v Česku sice poměrně dost, ale jen některé jsou dostatečně zachovalé a nabízejí návštěvníkům možnost prohlídek. Jedním takovým je vodní mlýn Wesselsky na pravém břehu řeky Odry v obci Loučky. Jedná se o kulturní památku z 16. století, která se může pyšnit funkční mlýnskou technologií i mlýnským náhonem. Mlýn je součástí projektu „Technotrasa – surová krása – Váš výlet do světa oživených technických památek“.

Už jste někdy navštívili venkovské wellness?

Pokud si pod tímto pojmem představíte perličkovou koupel v zurčícím potůčku, nejste tak úplně daleko od pravdy. Venkovské wellness má zvláštní kouzlo a pokud narazíte na to správné místo, třeba na rodinný Penzion u Pelejových uprostřed Vysočiny, můžete se saunovat uprostřed přírody, poslouchat zpěv ptáků, pozorovat hvězdy a ochladit se třeba ve vaně plné studniční vody. Mají tu i unikátní koupací sud vyhřívaný hořícím dřevem v kamínkách, které jsou součástí sudu.



Více tipů najdete na prazdninynavenkove.cz.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou.

