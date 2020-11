Série #světovéČesko / Klášter premonstrátů v Želivě, jehož historie sahá do 12. století, je národní kulturní památkou a tradičním vyhledávaným poutním místem. Ke klášteru patří i ubytování, pivovar a restaurace, krom toho ještě lesy, polnosti, rybníky a kostel Narození Panny Marie, který po požáru na počátku 18. století přestavěl významný český architekt Jan Blažej Santini.

Foto: fotobanka CzechTourism, autor: archiv Vysočina Tourism – Lipnice nad Sázavou

K lipnickému hradu a lomům

Jen půlhodinku cesty od Želiva je Lipnice nad Sázavou. Její dominantou je monumentální středověký hrad. Přezdívá se mu Kamenný strážce Posázaví. Má vše, co by správný hrad mít měl – sklepení, kapli, studnu i archeologickou expozici. Svého času na něm provázel i autor světoznámého Švejka Jaroslav Hašek. Díky různým pověstem lipnický hrad obestírá spousta záhad, které jsou lákadlem zejména pro děti. Rodiny tak mohou volně projít působivou středověkou architekturu a objevit třeba tajemství zazděné Kateřiny. Také stojí za to vystoupat na ochoz čtyřicetimetrové věže Samson a odtud přehlédnout celý hrad i okolní zvlněnou krajinu.