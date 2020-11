Zdroj: Liberecký kraj - rodný dům Antala Staška

Navštívíme zříceninu hradu, barokní zámek, rodný dům spisovatele Antala Staška a nejstarší českou vodní elektrárnu z roku 1907. Výlet začíná na vlakovém nádraží Návarov. Vydáme se tedy kolem restaurace po modré a následně zelené turistické značce ke zřícenině hradu Návarov ze 14. století. Dosud má patrné obdélné jádro se dvěma baštami a vodními příkopy. Postupně sloužil spíš jako zdroj materiálu pro stavbu nedalekého barokního zámku, který také navštívíme. Pak se vrátíme na rozcestí a dál do kopce po zelené značce. Ve vesničce Stanový si nenecháme ujít rodný dům spisovatele Antala Staška. Třeba právě zde se inspiroval při psaní souboru povídek Blouznivci našich hor. Po prohlídce se vrátíme zpět na křižovatku a pokračujeme vzhůru po cyklotrase 3026. Dále to vezmeme zkratkou u turistického přístřešku doprava, až se opět napojíme na cyklotrasu. Po chvilce odbočíme vlevo a po kilometru dojdeme k autobusové zastávce Zlatá Olešnice – na Vrších, a pak lesní cestou až na Palackého stezku značenou modrou turistickou značkou. Stezka nás povede do Velkých Hamrů k Muzeu obnovitelných zdrojů. Od něj to už je kousek do Tanvaldu.

Kotel plný překvapení

Zdroj: Liberecký kraj - Kotelská křížová cesta

Osečná, městečko zasazené v tak krásné krajině, že člověk váhá, kudy se vydat nejdřív. Nedaleko pramení řeka Ploučnice, klasický cíl výletníků, ale my se z ní vydáme do Kotle. Výlet do Kotle začneme u autobusové zastávky. Žlutá značka nás vede mírně do kopce. Po několika metrech na návrší nás doslova uchvátí nádherné sousoší Tří svatých vzešlé ze slavné barokní dílny mistra Matyáše Brauna. Pokračujeme kouzelnou krajinou směrem k obci Kotel. Zhruba po 3 km dojdeme na rozcestí Pod Čertovou stěnou. Dejme se doprava po modré k národní přírodní památce Čertova zeď, geologické zajímavosti, která je v hledáčku nejen geologů. Vrátíme se zpět na rozcestí a vyrazíme po modré, tentokrát ke křížové cestě na Kotelském vrchu. Na informační tabuli se snímky „před“ a „po“ zjistíme, že zázraky se ještě dějí. Chvíli poseďme, zklidněme mysl a načerpejme energii. Zpět na rozcestí stejnou cestou a tentokrát se vydáme k tisícileté lípě, která stojí uprostřed návsi ve vesničce Kotel. Do Rozstání na autobusovou zastávku je to po Svatojakubské cestě asi 3 km, na dohled dominanta Libereckého kraje, Ještěd.

Už se těšíte, až objevíte ten svůj skrytý skvost? Máme jich připravených dalších devatenáct, které čekají, až je právě vy objevíte. Stačí sbalit batoh, vzít rodinu a vydat se k nám na sever!

Kompletní tipy naleznete také na turistickém portále liberecky-kraj.cz.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou. Turistické tipy hledejte na kudyznudy.cz nebo se rovnou přihlaste k odběru Newsletteru redakce Kudy z nudy a dostávejte výběr toho nejlepšího každý týden do e-mailu! Využijte stávající situaci i pro objevování míst, která se pyšní značkou kvality Q udělovanou Českým systémem kvality služeb.

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism