Poutní místo Maková hora nadchne obdivovatele vytříbené architektury i ty, kteří hledají uklidnění v náruči přírody a na místě s duchovním přesahem, kam v minulosti mířily desetitisíce věřících. Zdejší farní kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské je skutečným barokním skvostem, který stojí za návštěvu.

Od roku 1993 se o kdysi proslavené poutní místo začalo starat Biskupství českobudějovické. Nová, doslova zlatá éra Makové hory nastala s příchodem Františka Homoly, laického bratra řádu kapucínů. Řeholník a poustevník se zasloužil o to, že místo duchovně ožilo a kostelík v lese na kopci, pod jehož střechou sám přebýval a osobně se všem návštěvníkům věnoval, se stalo turistickou atrakcí.

Železniční viadukt Žampach

Kamenný most u obce Žampach patří k nejvyšším železničním mostům v České republice. První vlak tudy projel již v roce 1900, ale tím význam viaduktu, především pak pro všechny fanoušky historie železnic, zdaleka nekončí. Most je součástí trati zvané Posázavský pacifik, jíž takto začali přezdívat trampové, kteří právě tudy od 20. let minulého století často projížděli.

Most s rozpětím 12,5 metrů zhotovený ze žuly se budoval mezi lety 1898–1899 a skládá se ze sedmi oblouků, přičemž nejvyšší se tyčí 41 metrů nad roklí Kocour a potokem Studený. Na jeho stavbě se podíleli dělníci z celé Evropy. I díky nim nemusel být most nikdy výrazněji opravován, přestože přes něj denně přejede okolo třiceti vlaků.

Svatý Jan pod Skalou a skanzen Solvayovy Lomy

Projděte se po nejstarší turisticky značené trase v Čechách! Malebná krajina obklopující obec Svatý Jan pod Skalou přitahovala výletníky už v 19. století, a tak tu v roce 1889 vznikla jedna z prvních českých značených turistických tras – cesta Vojty Náprstka.

Svatý Jan pod Skalou se ukrývá ve skalami sevřeném údolí v srdci chráněné krajinné oblasti Český kras. Podle pověsti se v jeskyni v 9. století zabydlel první český křesťanský poustevník Ivan. Jeho přítomnost připomíná Jeskyně svatého Ivana upravená na skalní kostel.

Vydat se můžete také do skanzenu Solvayovy lomy. K tomuto muzeu těžby a dopravy vápence ve volné přírodě vede jedna ze tří naučných stezek a tvoří ho bývalé provozní a technologické budovy a úzkorozchodná dráha.

Solvayovy lomy byly od roku 1918 významným dodavatelem kvalitního vápence pro chemickou výrobu. Třicet let po uzavření, roku 1993, se několik přátel a nadšenců rozhodlo zachránit chátrající areál s dlouhou a bohatou historií. Tak vznikl skanzen, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet jízdu vláčkem po úzkorozchodné dráze, prohlédnout si štolu a vnitřní i venkovní expozice, jejichž součástí jsou například lanové bagry, úzkorozchodné lokomotivy a důlní vozíky.

