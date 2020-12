Přivítá vás předvánoční atmosféra slavnostně nasvíceného města, uvidíte tady jeden z největších dřevěných vyřezávaných betlémů u nás a nevšední pohled na město nabídne vyhlídkové kolo.

Tradici vánočních stromů na náměstích předcházela záchrana malého děvčátka. V bílovickém lese ji v roce 1919 dva dny před Štědrým dnem našel novinář Rudolf Těsnohlídek se svými dvěma přáteli. Sedmnáctiměsíční Liduška, jak ji nálezci pojmenovali, měla sice štěstí, jelikož se dostala do rodiny, ve které se o ni vzorně postarali, a dožila se 79 let, ale citlivého Rudolfa Těsnohlídka její příběh velmi zasáhl a přemýšlel, jak pomoci opuštěným dětem. Inspiroval se při své návštěvě Kodaně, kde ho zaujalo, že tam pod ozdobeným stromem pořádají sbírku na chudé děti. Rozhodl se tento skandinávský zvyk přenést do Československa.

První Strom republiky, jak jej tenkrát nazval, byl pokácen 6. prosince 1924 v bílovickém lese a týden nato, 13. prosince 1924, slavnostně rozsvícen na brněnském náměstí Svobody. Díky sbírce, která pod stromem proběhla, byl v následujících letech podle návrhu Bohuslava Fuchse v Brně postaven dětský domov. Otevřen byl v roce 1929 a dostal jméno podle dánské královny Dagmar, jež proslula péčí o chudé. (V roce 1926 se k tradici vánočních stromů na náměstích přidala Plzeň, poté i Praha. Úplně první veřejný vánoční strom byl rozsvícen v roce 1912 v New Yorku.)

Tradice veřejných vánočních stromů, kterou Těsnohlídek u nás založil, žije i dnes. V Brně se dodnes strom na náměstí Svobody vozí právě z bílovického polesí a jeho umístění na hlavním brněnském náměstí je stále spojené s charitou. Strom převáží Český červený kříž z Bílovic nad Svitavou, letos to bude 14metrová jedle a koňský povoz ji přivezl 21. listopadu. Již tradičně se strom na cestu vypraví za přítomnosti vzácných hostů, jen zážitky budou letos přenášeny on-line.

Adventní Brno je možné obdivovat a navštívit od 27. listopadu. Vánoční strom bude již tradičně i na Zelném trhu a Moravské náměstí opět ozdobí oblíbené vánoční vyhlídkové kolo. Halouzkův betlém, bez kterého by Brněnské Vánoce ani nebyly Brněnskými Vánocemi, najde opět svoje místo na Dominikánském náměstí. Adventní a vánoční atmosféru nejen na těchto čtyřech náměstích podpoří bohatá světelná i další výzdoba centra města. Brněnské centrum tak bude tím pravým místem pro procházku s blízkými, která si jistě v ničem nezadá ani s blízkou Vídní, které se adventní a vánoční brněnské trhy dle jejich návštěvníků již několikátý rok vyrovnají.

Z Brna si ale kromě zážitků určitě odvezete i originální dárky. Podoba trhů bude s ohledem na epidemiologickou situaci sice jiná, než jsou návštěvníci za poslední roky zvyklí, o to zásadní ale nepřijdou ani letos. Na náměstích a v ulicích budou s bezpečnými odstupy rozmístěny řemeslné a prodejní stánky, ve kterých bude ideální příležitost pro nákup vánočních dárků bez front v obchodních centrech a pro podporu lokálních prodejců a výrobců. Pokud to bude jen trochu možné, doplní se nabídka také prodejem jídla a pití a novými zimními zahrádkami.

Pokud si návštěvu Brna naplánujete, a my ji vřele doporučujeme, určitě si aktuální informace zjistěte na stránkách brnenskevanoce.cz, ať vám nic neunikne a vše si krásně užijete.

