Koncem 19. století Evropa vřela, francouzská revoluce odstartovala převratné změny, mocní přicházeli o moc a na jejich místo se tlačili jiní. Také mladý Korsičan Napoleon Bonaparte šel od úspěchu k úspěchu, které mu v pouhých 24 letech vynesly generálskou hodnost. Měl velet invazi do Velké Británie, namísto toho ale zamířil s armádou do Egypta – Velká Británie se zdála být prozatím příliš velkým soustem.

Příběh, který se zapsal do historie

Po návratu z Egypta v roce 1799 se aktivně zapojil do státního převratu. Vyšel z něj jako první konzul republiky. Mocný, mladý, energický a bezohledný. Neprodleně začal posilovat armádu, se kterou by dobyl svět. Teprve nyní se cítil být připraven. Teď konečně mohl pokořit Velkou Británii, odvěkého rivala. Napoleonova rozpínavost děsila sousedy i ruského cara, a tak se dohodli na společné akci – Rakušané a Rusové dodají vojska, Britové peníze a společně Napoleona porazí.

Psal se rok 1805

Napoleon se v té chvíli vzdal svých plánů na vylodění u Doveru a vydal se nepřátelům vstříc. Zamířil do Německa, kde na konci října zvítězil u Ulmu nad Rakušany, k ústupu přiměl ruský sbor generála Kutuzova. V polovině listopadu dospěla Napoleonova armáda na Moravu a sám vojevůdce do Brna dorazil 19. listopadu. Ihned se pustil do plánování nadcházejícího střetu. Hrál o čas, potřeboval vyčkat na posily a nechtěl nic podcenit, vždyť proti jeho 56 000 mužů stálo 90 000 spojeneckých vojáků.

Zdroj: Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava - zámek Slavkov

Francouzi obsadili strategicky výhodný pratecký kopec kousek od Slavkova a vyčkávali zde na nepřátele. Ve snaze utvrdit je v jejich převaze a donutit k předem odhadnutým přesunům a pohybům odsud Napoleon den před bitvou ustoupil a kopec přenechal spojencům. Ve stejný den, v neděli 1. prosince 1805, se ve slavkovském zámku hraběte Kounice ubytovali ruský car Alexandr I. a rakouský císař František I. Také oni se připravovali na „bitvu tří císařů“. O svém vítězství nepochybovali.

Ráno v den bitvy, 2. prosince 1805 se vyjasnilo, ale v údolích ležící Francouze přikryla mlha a skryla jejich pohyby. Zato Napoleon mohl snadno přehlédnout celé bojiště ze Žuráně. Věděl, že musí nepřátele rozdělit a doufat, že posily dorazí včas. Tisíce vojáků se pak na polích u Slavkova-Austerlitz střetly v nelítostném boji. Po necelých sedmi hodinách bylo dobojováno a byl to Napoleon, kdo z balkonu slavkovského zámku oznámil svým vojskům i světu svůj triumf. Také on, třetí z císařů, na zámku přenocoval, nyní jako nový pán Evropy. Sny mu kalilo pomyšlení na drtivou porážku francouzského loďstva v říjnu 1805 u Trafalgaru. Británii už nikdy nepokoří.

Historie se opakuje. Ve Slavkově každý rok v listopadu

Památnou „bitvu tří císařů“ si každoročně připomínají milovníci historie její rekonstrukcí pod vrchem Santonem, pietou za padlé na Mohyle míru a dalšími akcemi ve Slavkově. Je to úžasná podívaná. Tento rok však rekonstrukci můžete zhlédnout, díky stávající epidemiologické situaci online na webu 1805.cz.

Zdroj: Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava - rekonstrukce bitvy u Slavkova

Více informací najdete na 1805.cz a gofrombrno.cz.

Zdroj: Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou. Turistické tipy hledejte na kudyznudy.cz nebo se rovnou přihlaste k odběru Newsletteru redakce Kudy z nudy a dostávejte výběr toho nejlepšího každý týden do e-mailu! Využijte stávající situaci i pro objevování míst, která se pyšní značkou kvality Q udělovanou Českým systémem kvality služeb.

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism