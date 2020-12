Série #světovéČesko / Vymýšlíte každý víkend program pro rodinu s dětmi či vnoučaty? To dá zabrat i zkušeným programovým ředitelům, jakými jsou všichni rodiče. Až se budete příště poohlížet po vhodném výletě, mrkněte na zajímavé tipy Brd a Podbrdska.

Foto: Středočeská centrála cestovního ruchu - barokní areál Skalka, Mníšek pod Brdy

Najdete v nich trasy náročné i lehčí, pěší i cyklistické, přírodou i městy, tajemnými místy i známými památkami. Začneme dietními jednohubkami, které se dají skvěle zvládnout za půl dne, s dobrou náladou a lehkým batohem. K oblíbeným procházkám patří dvě čtyřkilometrové. Ta první je na Skalku se startem na zámku v Mníšku pod Brdy, ta druhá na hrady Žebrák a Točník s medvědáriem. Pokud vás to táhne spíš do měst, pak máte na výběr ze tří podbrdských perel: Hořovic, Příbrami a Rožmitálu pod Třemšínem. V Hořovicích se podívejte na nový a starý zámek, bývalý františkánský klášter a Panskou zahradu. V Příbrami do Hornického muzea a na Svatou Horu. V Rožmitálu pod Třemšínem – a zkuste to jméno říct třikrát po sobě – navštivte historické jádro města a Podbrdské muzeum.