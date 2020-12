Kromě prvorepublikového designu umožňují komentované prohlídky Loosových interiérů zajímavý pohled do způsobu bydlení tehdejší židovské komunity. Každý z interiérů má navíc svůj osobitý příběh, v němž se prolínají často tragické soukromé osudy jednotlivců s dějinnými událostmi před 2. světovou válkou, v jejím průběhu i v období vlády komunistického režimu.

V kontextu evropské architektury 20. století mají plzeňské Loosovy interiéry mimořádnou hodnotu, kterou dokládá i to, že jedině ve Vídni se dochoval větší počet Loosových realizací. Výsledky Loosova působení v Plzni se řadí mezi jeho další významná díla, jako je například Müllerova vila v Praze, dům Tristana Tzary v Paříži či vídeňský obchodní dům Goldman & Salatsch.

Loosova práce byla na jeho dobu velice moderní a nadčasová, dá se říci, že svými návrhy předběhl svou dobu. Pro jeho tvorbu je typické používání kvalitních přírodních materiálů, maximální důraz na promyšlenou funkci a vnitřní uspořádání bytu. Adolf Loos ve svých pracích odmítal umělou zdobnost a dekorativismus, kladl důraz na praktické využití bytu, a tak zde najdeme na svou dobu moderní vestavěné skříně či další atypické vybavení, které mělo obyvatelům bytu usnadnit jeho obývání.

Zpřístupnění interiérů

Některé z více než desítky unikátních prací, které v Plzni vznikly na základě Loosova návrhu, je možné navštívit v rámci prohlídkových tras. Ta první návštěvníky provede bytem Voglových a bytem Krausových, který patří k nejkrásnějším plzeňským bytům navrženým Loosem. Nejhodnotnější částí bytu s pohnutou minulostí je exkluzivní salón propojený s jídelnou. Hlavním motivem je zde zrcadlení, proti sobě umístěné zrcadlových stěn, vytvářející zajímavý efekt donekonečna roznásobeného prostoru. Cenná je rovněž téměř kompletně dochovaná ložnice s nábytkem vestavěným do obvodových stěn. Zachovala se včetně zajímavých a praktických designových detailů – toaletního stolku, věšáků na klobouky ve skříních, zásuvek a jiných promyšlených úložných prostor. Druhá trasa vede do Brummelova domu. Jedná se o nejcennější a nejzachovalejší ze všech plzeňských realizací, která vznikla kompletní přestavbou průměrného domu z konce 19. století. Na třetí trase, která je však dočasně nepřístupná, se nachází Semlerova rezidence, čtvrtá trasa, která je přístupná příležitostně, nabídne nahlédnutí do bytu Huga Semlera. Vzhledem k tomu, že se Loosovy interiéry nacházejí ve vyšších patrech bytových domů z konce 19. století, prohlídková trasa bohužel není vhodná pro osoby se sníženou schopností pohybu.

