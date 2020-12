Nelze nesouhlasit, neboť jsou zde čtyři horské oblasti – Jizerské hory, horský hřeben Ještědu, Lužické hory a Krkonoše, které nabízí perfektní podmínky pro sjezdové lyžování, běh na lyžích a jiné zimní adrenalinové sporty. Tak proč tu příležitost nevyužít?

Hledáte-li nové a neokoukané destinace, máme pro vás zajímavý tip na zimní dovolenou. Jedná se o Lužické hory, které nabízí skvělé podmínky, a to především pro běžkaře. Dvacet šest kilometrů dlouhá Lužická magistrála, perfektně upravená pro klasiku, začíná v Kamenickém Šenově a vede k horské chatě Luž u Mařenic, tedy pod vrchol nejvyšší hory Lužických hor, která nese stejné jméno – Luž. Tato úchvatná trasa vede okolím Polevska a vine se mezi vrcholy Velký Buk, Bouřný a Pěnkavčí vrch, většinou po okouzlujících lesních stezkách. Po Lužické magistrále se můžete dále napojit i na jiné trasy v saských Žitavských horách. Jedna z nich vede z lyžařského rezortu Waltersdorf až do Weberbergu, nebo spíše z Jonsdorfu pod velkým masívem Hvozd do Lückendorfu. Vyznavači sjezdového lyžování si mohou vychutnat různé sjezdovky na hoře Luž, ale musí využít německou, to znamená severní, stranu hory, kde na ně čeká lyžařský rezort Lausche-Waltersdorf, který nabízí až tři kilometry sjezdovek a provozuje tři vleky.

