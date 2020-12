Hlavní je zachovat si úsměv a dobrou náladu i pod rouškou. Přinášíme vám několik tipů. Každoročně těší srdce dětí i dospělých mikulášské jízdy, které vypravuje Dopravní podnik hlavního města Prahy. Speciální mikulášská souprava metra nebo historické tramvaje s Mikulášem, andělem a čertem projíždí městem křížem krážem, vozí malé i větší ratolesti a o milý zážitek nepřijdou ani kolemjdoucí, jelikož výzdoba tramvají je velmi hezká. Jakmile skončí Mikulášův čas, do ulic vyjíždí slavnostní vánoční tramvaj, která jezdí na vícero linkách. Do adventního hávu se oblékne také retrobus a takzvaná mazací tramvaj neboli mazačka.

Nebyla by to pravá zima, kdyby se v Praze neobjevilo alespoň jedno venkovní kluziště. Nad letošní bruslařskou sezónou sice ještě visí otazník, avšak je dobré být informačně připraven. Kluziště v nejpůvabnějších historických kulisách se obvykle nachází na Ovocném trhu. Za Stavovským divadlem každoročně vzniká ledová plocha pro širokou veřejnost s možností zapůjčení bruslí. Velikost 14 x 30 metrů poskytuje dostatek místa pro amatérské sklouznutí pro radost. Největší pražské kluziště se však nachází na Letenské pláni naproti fotbalovému stadionu Sparta. Kluziště o rozměrech 40 x 20 metrů a vedlejší menší dětská ledová plocha 22 x 10 metrů nabízí dostatek prostoru pro všechny milovníky bruslení. I zde si lze zapůjčit potřebné vybavení. Letenské kluziště má každoročně také pestrý doprovodný program. Zimní radovánky na ledě bude třeba možné si vyzkoušet i v přírodě, jelikož meteorologové předpovídají tuhou zimu. Před dvěma lety se bruslilo i na Vltavě. Řeka dostatečně zamrzla pod Vyšehradem, na Smíchově a v Libni. Opatrnosti však není nikdy dost, pro bezpečné bruslení by tloušťka ledu měla být podle odborníků alespoň 25 centimetrů.

Zdroj: fotobanka CzechTourism, autor: Martin Rak - Praha, Hradčany

Naučné, a přitom zábavné jsou procházky s dětmi, kterou zajišťují certifikovaní průvodci městské společnosti Prague City Tourism. Vycházka začíná u Památníků československých letců RAF a pokračuje přes Valdštejnskou zahradu, kde se nachází umělé jeskyně, voliéra se sovami, sochy s antickými motivy, a mnohé další. Zkušený průvodce prozradí tajemství pražských domovních znamení na Malé Straně, objevíte nejužší pražskou uličku řízenou semaforem a svezete se lanovou dráhou na Petřín. V případě příznivé situace, se z Petřínské rozhledny rozhlédnete po celé Matičce měst anebo se můžete ztratit v zrcadlovém bludišti.

Zdroj: Prague City Tourism - zimní Praha

Trasu lze samozřejmě upravit na míru. Na Petřínském vrchu se nachází také Štefánikova hvězdárna se zajímavým programem. Při procházce městem se lze zastavit i v některém z pražských kostelů a prohlédnout si často unikátní betlémy. Jedním z nejznámějších je betlém v Bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě z 19. století. Exotické betlémy a Jezulátko ve svátečních bílých šatičkách lze spatřit v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně. V holešovickém kostele sv. Antonína je každoročně ke zhlédnutí unikátní Slovanský betlém, kde jsou figurky oblečeny v chodských krojích a krojích dalších slovanských národů.

Zimní čas nahrává zejména aktivitám v interiérech. Jakmile se opět otevřou brány kulturních a dalších institucí, můžete se těšit na programy pro děti v Národní galerii Praha (více informací na Facebooku Národní galerie Praha dětem). Dále skvělé vyžití nabízí interaktivní Muzeum Karla Zemana plné filmových triků, zejména pro chlapce oblíbené Království železnic na Smíchově a Muzeum MHD, divadlo Spejbla a Hurvínka či programy určené dětem v Národním muzeu.

Zdroj: Prague City Tourism

Více informací, kam v zimě s dětmi vyrazit, najdete na stránkách prague.eu.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou. Turistické tipy hledejte na kudyznudy.cz nebo se rovnou přihlaste k odběru Newsletteru redakce Kudy z nudy a dostávejte výběr toho nejlepšího každý týden do e-mailu! Využijte stávající situaci i pro objevování míst, která se pyšní značkou kvality Q udělovanou Českým systémem kvality služeb.

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism