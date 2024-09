Podcast

Co o knížeti Václavovi a o jeho smrti vlastně víme? Podle nejznámější verze legendy, kterou si většina pamatuje ještě z dětství z četby Jiráskových pověstí, padl v pondělí 28. září časně zrána při cestě na jitřní mši rukou vrahů vedených jeho vlastním bratrem Boleslavem, když se ještě před smrtí stačil chytit železného kruhu na dveřích chrámu, do nichž mu kněz, zasvěcený do bratrovražedného spiknutí, zabránil vstoupit.

Ve všem ostatním zůstáváme v nejistotě. Jak přesně zabití svatého Václava proběhlo? Který rok k němu došlo? A jaký vztah má tato legenda k evropským mýtům spojeným s křesťanstvím? Mnoho otázek – a ještě více odpovědí.

Až do 60. let 20. století datovali historici Václavovu smrt do roku 929 – v takovém případě by nám zbývalo už jenom pouhých pět let do jejího dvoutisícího výročí. Ale jedna zmínka v kronikách někdy přepíše dějiny. A jedné takové kronice, kterou napsal benediktinský mnich Widukind z kláštera Corvey, dnes vděčíme za to, že zabití svatého Václava zasazujeme do doby o šest let pozdější, tedy do roku 935.

Widukindova Saská kronika přitom situovala Václavovo zabití zdánlivě ještě o rok později, do roku 936. „(Jindřich) potom přitáhl ku Praze, hradu Čechů, se vším vojskem a krále jejího vzal v poddanství. O něm se vyprávějí jakési zázračné věci, jež však, protože je nemůžeme ověřit, považujeme za vhodné přejít mlčením. Byl to však Bolizlavův bratr, který pokud žil, císaři zůstával věrným a užitečným. Tak král, učiniv Čechy poplatnými, vrátil se do Saska,“ zapsal k roku 929 Widukind.

Oním nejmenovaným Bolizlavovým či Boleslavovým bratrem byl právě Václav, který tedy podle této kroniky ještě žil. O roce 936 pak mnich píše: „Mezitím barbaři usilují o nové věci a řádí. A Bolizlav zavraždil svého bratra, muže křesťanského a jak se vypráví, nejoddanějšího službě Boží. A obávaje se sousedního knížátka, poněvadž prý poslouchal rozkazů Sasů, vypověděl mu válku…“

| Video: Youtube

Vypadá to tedy, že k Václavovu zabití došlo v roce 936. Klíčové je ale ono slovo „mezitím“. Mezi čím? Pravděpodobně mezi korunovací nového německého krále Oty I., k níž podle Widukinda došlo začátkem srpna 936 v Cáchách, a mezi vážným onemocněním předchozího krále, již zmíněného Jindřicha Ptáčníka, jenž ochrnul na podzim roku 935 v důsledku záchvatu mozkové mrtvice. Právě tento panovník zažehl mezi Václavem a Boleslavem spor o to, jaký postoj vůči němu zvolit.

Pokud tedy sedí jako datum Václavovy smrti 28. září, těžko k ní mohlo dojít až v roce 936, kdy už byl na trůně Ota, a pravděpodobnější je pak opravdu rok 935, kdy vládl ještě Jindřich Ptáčník – navíc se nabízí hypotéza, že právě jeho ochrnutí podnítilo Boleslava ke vzpouře proti němu, a tedy i vůči vlastnímu bratru, jenž se do té doby Jindřichovi podvoloval.

Ani Widukind ale nebyl současníkem událostí, které popisoval – narodil se kolem roku 925 a kroniku začal sepisovat pravděpodobně kolem roku 967. Proto ani jeho svědectví není autentické, nýbrž jen zprostředkované.

Rok 929 se objevoval v některých latinsky psaných legendách a do své kroniky ho převzal i Kosmas a po něm například Přibík Pulkava z Radenína, Václav Hájek z Libočan, Daniel Adam z Veleslavína a další. Nesedí ale ani se Saskou kronikou, ani s objevem První staroslověnské legendy, která je nejstarší legendou o Václavovi a vznikla několik desítek let po jeho smrti. I ta zmiňovala rok 935.

Existovali také další kandidáti (třeba rok 938, k němuž se přikláněl Bohuslav Balbín na základě kroniky středověkého benediktinského mnicha Sigeberta z Gembloux), výklad historiků se však nakonec ustálil na onom roce 935.

A proč je toto datum tak zajímavé? Protože podle některých záhadologů představuje číselnou spirálu života Svatého grálu, neboť devítka znamená v náboženské symbolice nový začátek, trojka životodárnou sílu a pětka ochranu před zlem. Zasazení Václavovy smrti právě do roku 935 tak dobře ladí s dalším mystériem spojovaným s Václavovou legendou, podle nějž byl kníže Václav posledním zvoleným strážcem Svatého grálu.

Podle německého rytíře a básníka Wolframa von Eschenbach, který mezi lety 1127 a 1210 vytvořil epos Parzival, považovaný za největší epos německého středověku, představuje Svatý grál zářící kouzelný drahokam, který na Zemi seslali andělé. Onen drahokam označuje jako lapsit exillis, což může být zkomolenina latinských slov lapis ex coelis, tedy „kámen z nebe“, nebo dokonce lapis lapsus ex ilis stellis, tedy „kámen z oněch hvězd“.

„Je mi známo a není to žádná pohádka, že žije mnoho odvážných válečníků… S grálem tato společnost přebývá a já vám povím o jejich výchově: Přijímají každého statečného válečníka. Při životě je udržuje kámen, a jméno, pod nímž je znám, pokud jste neslyšeli, je toto: nazývá se Lapsit exillis. To díky tomuto kameni Fénix umírá, sám. Shoří na popel a znovu se zrodí – peřím se opět pokryje a vstává s úsvitem, aby pak zářil jasně jako vždy, nádherný jako dříve v každém svém peříčku,“ píše Eschenbach v tomto eposu o svatém grálu a o jeho strážcích.

A proč by měl být jedním z těchto strážců právě svatý Václav? Zelený kámen z nebe či z hvězd se totiž opravdu nachází právě v Čechách a je to známý vltavín. Jde o druh tektitu, tedy horniny vzniklé dopadem mimozemského tělesa na zemský povrch.

Meteorit, jenž vedl ke vzniku vltavínů, udeřil do země asi před 14,5 milionu let na jihu Německa, kde vytvořil kráter o průměru 21 kilometrů. Energie uvolněná při dopadu roztavila a odpařila obrovské množství pozemské hmoty, a ta se později začala snášet znovu na zem v podobě zeleného skleněného deště, který dopadl na některá místa v Čechách a na Moravě. K symbolice grálu odkazují i slavné krvavě rudé české granáty (karbunkuly), připomínající kapky Kristovy krve.

A onen bájný Fénix, který se prý díky moci Svatého grálu znovu a znovu rodí z popela poté, co shořel v plamenech, nachází podle některých výkladů své zpodobnění v černé plamenné orlici, původním znaku přemyslovské dynastie a základu přemyslovského erbu.

Původ této orlice, zvané také svatováclavská, není dodnes zcela jasný. Proč si přemyslovští vládci zvolili právě ji? Mohla odkazovat k symbolice Svatého grálu?

Podle některých pověstí byl Václav zabit právě v okamžiku, kdy k němu poselstvo s grálem mířilo, ale nedojelo včas – a právě jeho smrt měla vést k tomu, proč nakonec ukrylo grál tak, aby ho už nikdy nespatřily oči smrtelníků.

Podle Václavova kanonického životopisu byl kníže pozván na svátek sv. Kosmy a Damiána k Boleslavovi a po bohoslužbách vyhověl jeho prosbě, aby se zúčastnil hostiny a zůstal u něj přes noc. Během noci se pak Boleslav domluvil s dalšími spiklenci na jeho zavraždění, až kníže půjde na jitřní.

Ráno se Václav skutečně vydal do kostela, a když se ve vratech setkal s bratrem, poděkoval mu za pohostinnost. Boleslava to rozzuřilo, a tak se slovy, že teď mu poslouží ještě lépe, udeřil bratra mečem do hlavy. Václav se ale udržel na nohách, vytrhl Boleslavovi meč a se slovy „Bůh ti odpusť, bratře“ pospíchal k chrámovým dveřím. Ty však byly pro něj úmyslně zavřeny a Boleslavovi spoluspiklenci, Hněvsa, Česta a Tyra, ho před nimi dostihli a ubili.

Kanonická verze tedy rovnou představuje Václava jako světce, jenž chrání bratrův život, byť pro něj samotného to znamená záhubu – mohla ale jeho smířlivá slova znamenat i to, že si byl vědom svého posvátného úkolu a nechtěl se pošpinit bratrovou krví? Český historik Dušan Třeštík nicméně přišel v roce 2001 ještě s jiným výkladem Václavovy smrti, podle nějž došlo k Václavově vraždě vlastně omylem – Boleslav ho podle této teorie zřejmě vůbec nechtěl zabít, ale když se ráno potkali a dostali se do nečekaného sporu, ubili Václava jeho služebníci, neboť se mylně domnívali, že svého pána brání před Václavovým útokem.

K symbolice svatého grálu však odkazuje ještě jeden znak spojený se světcovým jménem: další slavný nositel tohoto jména, český král Václav IV., v jehož žilách kolovala i přemyslovská krev po jeho babičce Elišce Přemyslovně, totiž založil řád točenice, jenž se stal nejstarším českým rytířským řádem – a ve znaku točenice se jako osobní Václavův znak objevil malý ledňáček.

Tento kovově zbarvený drobný opeřenec představoval ve středověku pro své spojení s vodou symbol čistoty, ale v britské mytologii znamenal i něco víc, protože odkazoval k legendární postavě krále Rybáře, posledního z linie bájných britských králů, pověřených strážením svatého grálu – angličtina totiž používá pro ledňáčka slovo kingfisher, což znamená právě král rybář.

Mohl fakt, že Václav IV. přijal do svého znaku zrovna tohoto ptáčka, svědčit o tom, že věděl o pověření svého slavného předka, jehož jméno nesl, převzít střežení Svatého grálu? A že tento úkol přijal symbolicky za svůj?

To všechno jsou asi spíš jen náhodné kombinace různých pověstí. Přesto však nelze svatému Václavovi upřít, že jeho smrt i dnes podněcuje lidskou fantazií a vyvolává mnoho různých představ, dohadů i interpretací.