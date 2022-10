Globální iniciativa společnosti Huawei sdružuje špičky v sektoru ICT a pod jejich vedením již čtrnáct let nabízí talentovaným studentům jedinečnou příležitost rozšířit si vzdělání o nejnovější poznatky v oblastech inovací, jako umělá inteligence, 5G sítě, cloudové systémy a další chytré technologie.

Více než dvě desítky studentů z VŠB v Ostravě a VŠTE v Českých Budějovicích v těchto dnech prezentují své závěrečné projekty a pak se přidají k více než stovce úspěšných absolventů, kteří prošli programem v minulých letech. Letošní absolventi mají také poprvé možnost zapojit se do mezinárodní soutěže Tech4Good, která se bude konat v lednu 2023.

Iniciativa Seeds for the Future se již od roku 2008 drží motta, že největším darem je vzdělání. Program, který si od svého debutu získal oblibu u studentů napříč 137 zeměmi a regiony, je k dnešnímu dni nejdéle trvající aktivitou Huawei podporující společenskou odpovědnost (CSR – corporate social responsibility).

Experti z Huawei již sedmým rokem školili české talentyZdroj: se svolením Huawei

Seeds for the Future nabízí talentům v oboru možnost rozvíjet své nadání v oblastech nejmodernějších technologií, předává znalosti pro uplatnění v sektoru IT a telekomunikací a zároveň umožňuje navazovat mezinárodní kontakty. Vzdělávací program od svého spuštění pomohl více než 12 tisícům studentů po celém světě, jeho česká adaptace byla úspěšně spuštěna v roce 2015.

Letošní program probíhal stejně jako v minulých dvou letech po většinu času online a byl zaměřen na pokročilé kurzy, jako je 5G, AI, cloud computing, digitální energie, kybernetická bezpečnost, digitální obchod a chytrá města. Účastníci se také seznámili s kurzy vedení v oborech mezikulturního a strategického managementu a zároveň si mohli procvičit své dovednosti v oblasti leadershipu.

Technologie budoucnosti zpříjemní život a zlepší životní prostředí

Součástí byl i jeden den strávený v pražské centrále Huawei, kde se studenti setkali s CEO české pobočky Jamesem Wangem a v rámci workshopů se dozvěděli mimo jiné také jak komunikovat své projekty a nápady pod vedením specialistky Martiny Kemrové.

„Vedle účasti na lekcích studenti po celý týden pracují ve skupinách na projektu, jehož téma si sami vybrali, protože je oslovuje a zároveň trápí v běžném životě. Jeden tým se například zaměřil na nedostatek volně či levně dostupných kvalitních počítačů pro studenty a začínající podnikatele, jiný otevřel palčivé téma neefektivní recyklace plastů,“ uvedla Gabriela Löbel, manažerka pro společenskou odpovědnost v Huawei, která spolu s Jamesem Wangem přivítala studenty v pražské centrále.

Letos se budou moci absolventi zapojit do globální soutěže Tech4Good, která odstartovala v roce 2021. cílem je hlouběji seznámit účastníky s nejnovějšími trendy v digitalizaci a se způsoby využití digitálních technologií k řešení běžných sociálních problémů. Prostřednictvím Tech4Good studenti rozvíjejí svou kreativitu, zdokonalují své podnikatelské dovednosti a kultivují všeobecný smysl pro společenskou odpovědnost. Soutěž, která probíhá v týmech a pod vedením špičkových expertů Huawei, je součástí snahy společnosti rozvíjet nadání mladých talentů a zároveň objevovat nové metody, jak využít technologických inovací k podpoře udržitelnosti.

„Tento projekt mi otevřel mnoho nových dveří, poznal jsem mnoho nových lidí a naučil jsem se hodně o technologiích kolem nás,“ prohlásil o své účasti v programu Seeds for the Future Jakub Látal z českobudějovické VŠTE. Zástupci Huawei věří, že podobné příležitosti pomohou mladým lidem nejen nastartovat kariéru a získat konkurenční výhodu, ale také v budoucnosti stát v čele digitálních inovací. „Digitální transformace je všude kolem nás a svět informačních a komunikačních technologií bude do budoucna jedním ze základních stavebních kamenů úspěšné a rostoucí společnosti. Právě proto je tak důležité neustále poskytovat studentům šance rozvíjet své nadání,“ uzavřela Gabriela Löbel.