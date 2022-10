Do vedení týmu spravujícího projekty souhrnně známé pod zkratkou CSR (společenská odpovědnost firem) nastoupila začátkem října Gabriela Löbel, která již dříve pro společnost Huawei pracovala v marketingovém oddělení produktové komunikace.

Ve své nové pozici bude v Česku rozvíjet programy, které si našly oblibu v zahraničí – například vzdělávací iniciativu Seeds for the Future a projekt podporující ženy ve startupovém prostředí Women in Tech – a pokračovat v budování stávajících lokálních CSR aktivit zahrnujících zvyšování digitální gramotnosti, podporu sociálně znevýhodněných skupin i ochranu dětí a seniorů na internetu.

Zdeněk Kobělka posiluje tým Huawei

Gabriela se vrací do společnosti Huawei po rodičovské dovolené. Dříve působila více než 10 let v oboru marketingu globálních sportovních značek – u Nike zodpovídala za rozvoj běžecké a tréninkové kategorie na českém trhu včetně organizace událostí jako We Run Prague, později u značky Puma stála ve vedení regionálního marketingového týmu zemí východní Evropy. V Huawei působila na pozici Communication Manager. Byla zodpovědná za komunikaci značky, udržovala úzké vazby s médii i širokou paletou influencerů a známých osobností (mj. Martin Šonka, Nikol Švantnerová, Jaromír Jágr či Dara Rolins).

„Těší mě, že se opět vracím do firmy, která je globálně známá technologickými inovacemi a podporuje skupiny na všech úrovních naší společnosti,“ uvádí Löbel. „Vzdělávací projekty Huawei pomáhají mladým lidem nastartovat kariéru, aktivity spojené s bezpečností na internetu asistují rodinám s digitální výchovou dětí, ale i zaškolením prarodičů. Osobně se velmi těším na další rozvoj iniciativy podporující ženský talent. Projekt Women in Tech nám ukazuje, že v Česku máme spoustu žen, na které můžeme být v oboru technologií pyšní.“

Gabriela Löbel má dvě děti, ve volném čase se ráda odreaguje při běhání, zklidní mysl na jógové podložce nebo při cestování.