Mezi vaší ranní kávou a večeří je to zhruba padesátka, během 24 hodin téměř stovka životů, které jsou v pralesích a savanách navždy ztraceny.

Český zoolog a dobrodruh Arthur Sniegon to ale nehodlá nechat jen tak. Jeho příběh o neúnavném nasazení při ochraně slonů před vyhynutím, jež by mělo dopad na celou naši planetu, zachycuje nový dokument The Elephangelist.

Ve vzájemném propojení

Zvířata, která s námi sdílí planetu už miliony let a jsou neodmyslitelnou součástí naší přírody, čelí zániku. Za posledních 31 let klesla populace slonů v Africe o 70 %, pro své kly se stávají terčem pytláků, kteří s nimi ve velkém obchodují na černých trzích.

Dokument The Elephangelist je příběh o neúnavném nasazení při ochraně slonů před vyhynutímZdroj: se svolením tvůrců dokumentu

Sobecká touha na jedné straně po penězích a na druhé po vlastnictví vzácných slonovinových artefaktů s sebou ale nese mnohem tíživější hrozbu – vyhubení slonů může mít fatální důsledky na chod přírodních ekosystémů.

„Je pro mě těžké smířit se s představou, že život slona je obětován pro výrobu nějaké hloupé sošky, což je o to absurdnější, když si uvědomíme, jak významnou roli hrají sloni v celém ekosystému,“ říká Sniegon v dokumentu z dílny tvůrců Lukáše Hodise, Jakuba Chlouby, Radka Karka a Davida Alexy, kteří se zoologem strávili 14 dní v africkém terénu.

Sloni krajinu kolem sebe nejen aktivně využívají, ale i výrazně přeměňují a zároveň patří mezi hlavní distributory živin pro další organismy.

„Bez nich tak může dojít k razantnímu snížení biodiverzity, která svými procesy ovlivňuje kvalitu našich životů,“ uvádí mladý vědec a zdůrazňuje, že ochrana ohrožených druhů je jedním ze základních předpokladů, jak můžeme zachovat rozmanitost a funkčnost přírody kolem nás.

Ztráta biodiverzity je totiž třetím největším globálním rizikem, kterému v příštích deseti letech budeme čelit.

Příběh Čecha, co mění svět

Diváci dokumentu The Elephangelist se společně s Arthurem vydají do srdce oblasti Tsoulou na západě Konga, kde zoolog demonstruje důležitost těchto zvířecích velikánů pro naši planetu.

Stanou se svědky odvážného rozkrývání sítí pytláků a obchodníků se slonovinou a dalšími neetickými produkty a jakmile pochopí, jak silné může být pouto mezi slonem a člověkem, možná – snad – i sami začnou jednat.

„Lidé ke svým rozhodnutím často potřebují silné příběhy, které v nich probudí emoce a touhu je následovat,“ vysvětluje producent Lukáš Hodis jeden z cílů dokumentárního filmu.

„Příběhy jsou způsobem, jak ukázat lidem cestu k zapojení do změny. A právě proto chceme Čechy jedním takovým inspirovat.“

Sniegon v sobě nesl lásku k přírodě již od dětství, skutečnou vášeň pro její objevování v něm však probudilo až cestování po Blízkém východě, Evropě a Severní Americe. Po studiích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy působil jako dobrovolník v kanadském Cochrane Ecological Institute, kde se věnoval péči o ohrožené volně žijící živočichy. Následně se vydal na několik expedicí do Afriky, a právě ty mu navždy změnily život.

„Tento zážitek ve mě vyvolal takovou zvědavost, že už jsem si nedokázal představit, že bych snad slony nikdy dále v životě neviděl,“ vypráví Sniegon.

„O mém osudu bylo rozhodnuto.“

Pod záštitou jeho organizace Save-Elephants, kterou založil v roce 2013, začal podnikat záchranné aktivity a v současné chvíli vytváří jedinou českou dlouhodobou stopu ve střední Africe na záchranu mizejících druhů. Jeho dobročinná organizace monitoruje divočinu, potírá ilegální obchod, pracuje s domorodci a šíří osvětu.

Aktivista také často ve spolupráci s policií vystupuje jako volavka při odhalování překupníků. Protože je oblast Tsoulou naprosto unikátní z hlediska biodiverzity a geologických úkazů, v budoucnu by ji rád převzal pod svou správu a ochranu.

„Funkční chráněné území tohoto typu v Kongu zoufale chybí, proto se chceme zasadit o zachování co největší části rezervace a jejího okolí v současném stavu, aby se ekosystémy uchovaly,“ vysvětluje Sniegon.

„Jakožto budoucí potenciální externí partneři jednáme s konžskou vládou a dalšími institucemi, protože to místo má také velký potenciál pro ekoturismus.“

Jeden by řekl, že nezbývá než držet palce. Do projektu se však může zapojit každý z nás, a to v sobě ani nemusíte najít stejnou odvahu jako Artur. Stačí jeho aktivity podpořit sbírkou na Donio.

Premiéra filmu proběhla 16. října. Divákům je nyní dokument k dispozici na stránkách Elephangelist.cz, Arthurovy aktivity mohou podpořit sbírkou na Donio.cz. Pro ty, kteří mají raději osobní zážitek je připraveno 20. října od 18:00 promítání v pražském Kině Dlabačov. Akce je přístupná veřejnosti zdarma.



Tvůrci dokumentu jsou režisér Jakub Chlouba, fotograf Radek Karko, producent Lukáš Hodis a produkční a odborný konzultant David Alexa.



Partnery projektu jsou Huawei, Nadační fond Zeměkvět, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, FilmCrew, Gumotex, Audiovizuální produkce Univerzity Palackého v Olomouci, ViaGood a DAV a.s a Obchodní centrum Šantovka Olomouc.