Cenovka celého zařízení se vyšplhala až na 34.999 korun, což je za mobilní zařízení opravdu hodně, na druhou stranu výbava a kompaktní zpracování si o to prostě říká.

Zařízení bude lákat asi spíše ženskou populaci, čemuž odpovídá také to, že i přes velkou cenu k jeho nákupu získáte designovou pecku v podobě „rtěnkových“ sluchátek Huawei FreeBuds Lipstick, jejichž samostatná cena se pohybuje okolo 5.000 korun. Technické parametry jsme vám již představili, proto se nyní podíváme spíše na uživatelské využití celého zařízení.

Konstrukce a design

Tento chytrý telefon na vás po konstrukční stránce rozhodně udělá dojem. V redakci jsme měli možnost vyzkoušet si bílou verzi Pocketu, která mi zprvu na obrázcích a během lednové prezentace ve špatně osvětleném sále přišla mdlá a poměrně nudná, každopádně při dlouhodobějším testováním jsem jí konečně přišel na chuť.

Keramický kryt není hladký, ale jakoby šachovaný, takže na rozdíl od P50 Pro nepřitahuje otisky ruky. Zaoblené hrany s kovovým okováním dodávají telefonu váhu a tím i dojem solidnosti.

Ve složeném stavu je velmi příjemný do ruky a několikrát jsme se přistihl, že si s ním i nevědomky pohrávám a otáčím ho v dlani. Součástí balení je také průhledný dvoudílný kryt, který vám umožní telefon používat bez toho, aniž byste se museli bát nějakého povrchového poškození.

Dvoudílný kryt ovšem není úplně dobře utěsněný a dostávají se pod něj částečky prachu. Otevřený telefon je poměrně velký a jelikož po otevření držíte telefon za spodní část, není úplně lehké odemknout jej přes čtečku prstů, která je situována výš, než by měla.

Fotoaparát

Přestože svojí kvalitou foťák nedosahuje kvalit verze P50 Pro (což ostatně zatím nedosahuje žádné jiné zařízení), fotky jsou čisté a bez většího zkreslení. Hlavní ze tří objektivů má „pouhých“ 40Mpx a fotografie nemají tak syté barvy jako tomu bylo u P50 Pro, zároveň také nemá 10násobný zoom a optická stabilizace lehce pokulhává.

I přesto všechno Pocket dělá nadprůměrné fotografe a to i v nočním režimu. Super HDR dokreslování nevypadá nijak uměle, zároveň má velice jednoduché, ale zároveň efektivní manuální nastavení, takže se lze rychle přizpůsobit okolnímu prostředí. Huawei se u Pocketu pak hodně soustředil na focení

portrétů, jelikož právě v tomto směru se předpokládalo největší využití fotoaparátu. Velmi dobře proto funguje zaostřování a boket efekt. Přední kamera je sice průměrná, ovšem pravdou je, že ji stejně v praxi nebudete na focení selfíček vůbec využívat.

Huawei P50 Pocket má vedle kamerového modulu malý displej, který krom jiného lze využívat také jako selfie kameru. Fotky tak nebudete fotit na 10Mpx kamerku, ale na hlavní 40Mpx snímač a jedná se tak vlastně o nejlepší „selfie fotomodul“, který doposud existuje.

Displej

Jak už jsme naznačili, Huawei P50 Pocket má dva displeje. Malý 2.5cm displej pod kamerou slouží kromě focení také k přepínání muziky, ověření si příchozích upozornění a informuje o čase a počasí. Skutečný šok ovšem nastává při otevření telefonu. OLED displej o 6.9 palcích je obrovský a velice jasný.

Obnovovací frekvence o 120 Hz zajistí plynulý chod a na dotyk funguje téměř intuitivně. Ohyb veprostřed displeje na první pohled není vůbec vidět a všimnete si ho až poté, co telefon nakloníte k sobě nebo od sebe.

Je ovšem cítit na dotek, takže během přejíždění prstem po obrazovce nahoru a dolů spojku poznáte. Zároveň jsem si ale neuvědomoval, že by mě to v klasickém užívání nebo hraní her nějak omezovalo.

Baterie, hardware a software

Když bylo oznámeno, že Pocket bude mít 4000 mAh baterii, mile mě to překvapilo, jelikož se parametricky jedná o největší baterii u „flipových“ telefonů vůbec. Její vydrž ovšem byla ve finále poměrně zklamáním, jelikož během testování, kdy jsem telefon opravdu hodně vytěžoval, vydržela pouze jeden den.

Na druhou stranu mluvím o tom, že jsem za den nakoukal několik hodin videí, hrál hry, připojoval jsem k němu chytré hodinky a bezdrátová sluchátka a hodně fotil, takže jsem mu opravdu nedal oddechnout. Zároveň se telefon díky 40W adaptéru nabil z téměř 0 na 100% za asi 45 minut, ale hodně se během toho zahřál.

S přehříváním má telefon obecně trochu problém. Při hraní náročnějších her telefon neběžel tak plynule, jak by dle procesoru Snapdragon 888 měl a po chvilce začal mírně hřát. Zároveň si ale myslím, že to mohlo být špatnou optimalizací her na operačním systému EMUI 12, kterou by šlo vyřešit novou aktualizací.

Uživatelské rozhraní Pocketu je příjemné a jelikož se jedná o jakéhosi hybrida iOS a Androidu, tak také poměrně jednoduché. Absence Google služeb ovšem stále zamrzí, a přestože není problém si aplikace od Googlu dostahovat, procházení obchodu Huawei je zprvu tak nezvyklé, až je protivné.

Po dlouhodobějším užíváním si na něj ale zvyknete a jelikož má EMUI 12 aplikaci, která je schopná stahovat skrz různé jiné platformy, budete se moci dostat k věcem, ke kterým by to přes klasický Android bylo mnohem složitější.

Ano, či ne

Motivací pro koupi Huaweie P50 Pocket musí být hlavně vytříbený vkus a smysl pro design. Jedná se momentálně o nejvýkonnější „flipový“ telefon na trhu, takže pokud je pro vás podstatná kompaktnost zařízení, Pocket je pro vás jasná volba.

To samé platí, pokud k technologiím nepřistupujete nijak konzervativně a rádi byste si vyzkoušeli něco nového. Náročnější uživatele bude mrzet absence Google služeb a celková jednoduchost zařízení.

Kromě focení si totiž s telefonem příliš nevyhrajete a jeho hlavní předností je dělat dojem na okolí. Přehřívání jsem pak přece jenom od vlajkové lodi nejvyšší třídy nečekal, přestože je evidentní, že pro hráče her tento smartphone nebyl ani konstruován.

Autor: Jan Bartošík