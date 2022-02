Na jeho marketingové prezentaci pak spolupracovali lidé jako bývalá česká miss Nikol Švantnerová nebo akrobatický pilot Martin Šonka, a právě do rukou freelancerů a influencerů tento telefon skutečně sedne.

Huawei P50 Pro jsme vám již dříve představili, a proto namísto technických parametrů se raději podívejme na jeho uživatelské využití.

Konstrukce a design

Na testování jsme dostali P50 Pro v barevné verzi Cocoa Gold, tedy světlého sourozence ke Golden Black, který svým zpracováním bude ladit spíše ženám a k ženským doplňkům. Vypadá opravdu luxusně a kovový okraj dodává celému zařízení pocit solidnosti.

Zadní keramický kryt se leskne jako zrcadlo, ovšem velice jednoduše se osahá a otisky rukou jsou na něm hodně viditelné. Padne příjemně do ruky, a přestože se svými rozměry není zrovna kompaktním zařízením, často využívané funkce jsou hned na dosah. Tlačítko uzamykání je v ideální výšce, podobně jako čtečka prstů, která jinak funguje takřka intuitivně.

Displej

Displej o obnovovací frekvenci 120 Hz je parádní. Samotné rozlišení a barevné rozpětí dělá skvělý dojem jak při běžném užívání, tak také při sledování videí, či prohlížení fotek na sociálních sítích.

OLED displej ukáže barvy takové, jaké skutečně jsou a obzvlášť bych vytyčil jeho celkový jas, který je neuvěřitelně silný a i během přímého denního světla na něm všechno bez problému uvidíte.

Zaoblení bočních stran není tak velké, jako jsme mohli sledovat třeba u Huaweie P30 Pro nebo Honoru 50 5G, což může být bráno jako plus, každopádně má osobní zkušenost je spíše opačná.

Je pravda, že po stranách není tolik deformován obraz, každopádně vzhledem k využívání gest se může jednat o mínus, jelikož se mi často stávalo, že namísto gesta zpět (potažení ze strany do centra) jsem spíše „swipenul“ celý obraz.

Ochranná fólie na displeji pak není ze stran dotažená až do konce, takže se o ní můžete lehce zadrhnout a po delším používání bude jistě trochu opotřebovaná.

Fotoaparát

Jak už jsme několikrát zmínili, největší předností Huaweie P50 Pro je jeho fotoaparát, který je naprosto fenomenální. Úplně s klidným svědomím jsem schopný říci, že se jedná o nejlepší fotoaparát v rámci mobilního zařízení, co je momentálně na trhu a osobně si myslím, že předčí fotoaparát u Google Pixelu 6 Pro a Samsungu S21 Ultra.

Někdo by mohl namítat, že barevné dokreslování obrazu je až moc výrazné, ale pravda je taková, že celý snímek zachycuje scenérii opravdu reálně a to i během nočního režimu.

Pouhým reklamním trikem může být 100násobný zoom, který ve skutečnosti pořádně nevyužijete a u kterého je zkreslení obrazu hodně výrazné. Přední kamera je poměrně slušná, ale spíše neurazí, než že by nadchla.

Baterie, hardware a softwarová nadstavba

Příjemným překvapením byla také výdrž baterie, která přestože dle technických parametrů má pouze 4380 mAh, mě během testování vydržela více jak den a půl a to jsem ji zatěžoval hraním her, posloucháním muziky, sledováním videí a běžným provozem.

Součástí balení je pak 66W adaptér, s nímž jsem zařízení nabil z 15% naplno asi za 40 minut. Velice mě potěšilo, že Huawei do P50 Pro zakomponoval dva hlasité reproduktory s vyváženými basy skvělými na sledování filmů i náročnější poslech hudby.

Procesor Snapdragon 888 bez jakýchkoliv problémů rozjede i ty nejnáročnější mobilní hry a to bez jakéhokoliv přehřívání. Bohužel absence Google služeb tuto možnost trochu komplikuje, a přestože to snad neznamená, že s P50 Pro byste neměli dostupné všechny známe aplikace, pro lidi, kteří měli klasický Android nebo iOS, může být prohledávání přes Huawei aplikace velký nezvyk.

Osobně jsem nezaznamenal jako potíž absenci 5G, ovšem je zcela pochopitelné, že do budoucna by se to mohlo stát zásadním problémem.

Ano, či ne?

Nová vlajková loď Huaweie je solidní kousek, který díky svým několika disfunkcím bude pravděpodobně trochu opomíjený, což je škoda, neboť by rozhodně neměl někam zapadnout. Cenovka se sice blíží ke 30.000 korun, ovšem v této cenové kategorii se konkurenci v klidu vyrovná.

Designově krásné zpracování, svižný a velice hezký displej a opravdu naprosto bezkonkurenční kamera jsou prvky, jenž u svého mobilního zařízení skutečně chcete, i když si to možná zatím ani neuvědomujete. Hardwarová výbava je fantastická a pokud nejste uživatel zásadně upnutý na „tradiční“ operační systémy, ale za to chcete exkluzivní zařízení, tak je pro vás Huawei P50 Pro správnou volbou.

Autor: Jan Bartošík