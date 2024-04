Evropská ICT Roadshow 2024 společnosti Huawei zavítala minulý týden i do České republiky. Návštěvníci si mohli uvnitř stylového kamionu v rámci interaktivní výstavy prohlédnout zbrusu nová řešení v oblasti 5G a 5.5G sítí, pevného bezdrátového připojení, cloud computingu, zelené energetiky či datových úložišť. Hlavním tématem letošní roadshow je „Rozvoj inteligentního světa“.

Společnost Huawei dlouhodobě nabízí operátorům a dalším partnerům špičkové produkty a služby podporující digitální transformaci podniků, domácností, měst, obcí a celé společnosti.

Prostřednictvím ICT Roadshow mají zástupci Huawei možnost potkávat se tváří v tvář se zákazníky, partnery, médii i technologickými fanoušky a postupně po celé Evropě představovat nejatraktivnější novinky z odvětví ICT a telekomunikací. Kamion plný technologií byl k vidění na pražském Pankráci od 10.–12. dubna a přišly si jej prohlédnout stovky návštěvníků.

Hned u vstupu byly prezentovány inovace v oblasti sítí nové generace. Prostřednictvím 5G sítí v současné době probíhá 20 % všech internetových připojení, které se postarají o 30 % celosvětového datového provozu, přičemž operátorům vytváří 40 % celkových příjmů.

Sítě 5. generace však nabízí dostatečnou konektivitu i pro IoT (Internet of Things – internet věcí) a IoV (Internet of Vehicles – internet vozidel). To v budoucnu ještě více podpoří příchod 5.5G a 6G. Řada operátorů již provádí testování s technologiemi 5.5G od Huawei a už v letošním roce se očekává na Blízkém Východě či Číně nasazení těchto řešení do komerčního provozu.

Huawei představil novinky také v oblasti sítí Fixed Wireless Access – FWA (pevný internet přes mobilní síť), které splňují všechny požadavky zákazníků a scénáře použití. Služby 5G FWA již nasadilo 55 % všech evropských operátorů, a to napříč 27 zeměmi včetně České republiky. Za pozornost stojí mimo jiné práce italských operátorů, kteří doposud zavedli FWA do téměř šesti tisíců vesnic. FWA zde zároveň slouží jako odrazový můstek k zavedení optického připojení. V Portugalsku a Francii začíná narůstat popularita vůbec prvního balíčku FTTR (Fiber to the Room) umožňujícího připojení 10 gigabitů za sekundu do každé místnosti. Řešení spojená s touto technologií umožní uživatelům vybudovat skutečně inteligentní domácnost.

Společnost Huawei představila rovněž inovativní materiály pro výstavbu stožárů mobilních vysílačů. Konstrukce ze skleněných vláken – GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastics) nabízí celou řadu výhod oproti tradičně používané oceli: je o 30–50 % lehčí, 2x pevnější, nepotřebuje žádnou povrchovou úpravu proti povětrnostním vlivům a její životnost je až o 50 let delší.

Velký zájem vzbudila rovněž ukázka řešení řízené distribuce elektřiny pomocí bateriových záloh u vysílačů. Baterie tak slouží nejen jako záložní zdroj energie pro operátory, ale s jejich pomocí by bylo možné řešit nesoulad mezi výrobou a spotřebou energie a mohly by tak stabilizovat celou přenosovou elektrickou síť.

Společnost Huawei pomocí své roadshow představuje špičkové inovace využitelné v celé řadě různých odvětví – například ve vzdělávání, e-governmentu, financích, ISP (poskytovatele internetových služeb) či energetice. Díky tomu lze návštěvníkům lépe přiblížit potenciál digitálního světa a zvýšit jejich povědomí o možnostech, s nimiž lze nejnovější technologická řešení využít v praxi.