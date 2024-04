Letní nejen technologická škola Summer School pro dívky proběhne ve Varšavě

Již páté pokračování vzdělávací iniciativy Summer School for Female Leadership in the Digital Age se bude konat od 21. do 26. července 2024 v polské Varšavě. Týdenní kurz pořádá European Leadership Academy společnosti Huawei každým rokem v jedné z evropských metropolí. Před dvěma lety jej hostila také Praha. Účastnice programu projdou intenzivním školením od špičkových expertů, mentorů a lídrů v oboru, srovnatelným s výběrovými MBA programy předních univerzit.

Ilustrační foto | Foto: se svolením Huawei