Huawei P50 Pro, který jsme vám představili již dříve, se u nás prodává za necelých 30.000 korun a při jeho nákupu dostane zdarma bezdrátová sluchátka v hodnotě necelých 3.500 korun Huawei Freebuds Pro.

Kompaktní verze Pocket bude stát od 34.000 do 38.000 korun dle konfigurace a jako dárek dostanete parádně designově zpracovaná Huawei Freebuds Lipstick v ceně 5.500 korun a která jsme pro vás již v minulé době taktéž měli možnost zrecenzovat.

Huawei P50 Pocket láká hlavně na designové zpracování

Kompaktních „flipových“ verzí chytrých telefonů nám už bylo představeno ve světě několik a po velkém úspěchu Samsungu Galaxy Z Flip 3 se nad podobnými telefony vytratil nepříjemný dojem experimentální technologie.

Huawei P50 Pocket rozhodně není laciný a technologicky nedopracovaný chytrý telefon. Už na první pohled je kovové zpracování solidní a celé zařízení se drží příjemně v ruce. Vyrábět se bude ve dvou barevných zpracováních, a to v bílé a takzvané Premium Gold.

Obzvlášť druhá zmíněná verze bude velkým tahounem, jelikož si na ní vyhrála samotná Iris van Herpen, módní designérka známá kombinováním moderních technologií se stylem označovaným jako Haute Couture.

Telefon v zavřené formě pak vypadá jako pudřenka nebo kosmetické zrcátko, které má na jedné straně dva prstence, jeden na malý displej a druhý na fotoaparát.

Displej

Malinký vnější OLED displej o velikosti 3 cm a obnovovací frekvencí 60 Hz je zajímavou vychytávkou, každopádně hlavní displej je to, co vás uchvátí. Se svými 6.9 palci převyšuje verzi Pro, ale to vzhledem k „flipovému“ zpracování reálně vůbec nevadí.

Obnovovací frekvence o 120 Hz pak zajistí plynulý běh bez zasekávání a 300 Hz dotyková frekvence celkový dojem ještě vylepší.

Displej má rozlišení 2790 x1188 a je tak samozřejmě Full HD. Je schopný zobrazit přes miliardu barev, což je dneska u OLED displejů běžné a jasem dosahuje až 450 nitů.

Velice příjemná je pak absence jakýchkoliv kazů v ohybu a telefon v úplně rozložené formě vypadá stejně, jako jakýkoliv nekompaktní smartphone.

Fotoaparát

Ze zcela logických důvodů je jasné, že fotoaparát nebude dosahovat stejných kvalit jako u Huawei P50 Pro, jelikož kompaktní zpracování si vzhledem k hardwaru stále vybírá svoji daň. Má „pouze“ tříobjektivovou kameru, jelikož jeden z prstenců byl vyměněn za displej a kamera jako taková má oproti Pro verzi sníženou kvalitu.

Hlavní modul má 40Mpx, širokoúhlá kamera 13Mpx a širokospektrální kamera 32Mpx. Celková technologie vykreslení fotografie je ovšem totožná s technologií P50 Pro a i přes nižší kvalitu stále eliminuje velkou část zkreslení a tedy kvalitně fotí.

Sofware, hardware, konektivita a baterie

Ani zde nemáme možnost vyzkoušet operační systém Harmony OS 2.0. I zde je klasická Huawei nadstavba Androidu EMUI 12. P50 Pocket se bude prodávat ve dvou konfiguracích, s tím, že klasická verze bude 8Gb RAM a 256Gb ROM a prémiová edice 12Gb RAM a 512 ROM.

Celý telefon bude pohánět procesor Snapdragon 888, tedy jeden z nejvýkonnějších mobilních procesorů, co se v dnešní době vyrábějí. Bohužel i zde bude chybět možnost připojení k 5G síti, což je vzhledem k ceně velká chyba.

Samozřejmostí je ale podpora NFC, nejnovější verze Bluetooth a připojení přes USB-C. Baterie má velikost 4000mAh, což je vzhledem ke zpracování poměrně hodně, jelikož takový Galaxy Z Flip 3 má pouhých 3300 mAh. Neznamená to, že by telefon vydržel nějak extrémně dlouho, ovšem jeden pracovní den zvládne bez problému.

Autor: Jan Bartošík