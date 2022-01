Prodej Huawei P50 Pro by měl začít 26. ledna, každopádně jeho cena zatím nebyla oficiálně stanovena, podle prvních spekulací se bude pohybovat přibližně kolem 1000 eur (24.500 korun). V tomto směru čeká Huawei těžký boj s konkurencí, protože v této cenové relaci se jakékoliv kompromisy již pouze těžko tolerují.

Konstrukce a displej

Telefon je středně velkých rozměrů a na výšku bude mít přibližně 160cm, široký bude 73cm a hluboký 8,5cm. Váhově by měl být do 200 gramů, s krytem možná o trochu více. U nás se bude prodávat ve dvou barevných provedeních, a to v jemné Cocoa Gold a seriózní Golden Black. Zlato je v mnoha případech pro Huawei oblíbeným designovým prvkem a ani zde tak nebude chybět jeho viditelné užití.

Poměrně velké rozměry zařízení jsou dány nutností pro zakomponování velkého displeje. P50 Pro je o chlup větší než P50 a zároveň disponuje také lepšími parametry. 6,6palcový OLED po stranách zaoblený displej verze Pro má na rozdíl od klasické P50 obnovovací frekvenci displeje až 120 Hz a zajišťuje tak plynulejší zobrazování.

Dotyková vzorkovací frekvence o 300 Hz má fungovat takřka intuitivně. Zářivost displeje by měla dosahovat více jak 800 nitů, aby telefon šlo bez problému používat i během slunečného dne. Telefon jde díky certifikaci IP68 ponořit až 1,5 metru pod vodu a chráněn je také před prachem.

Nejlepší kamera ve své třídě

Je jasné, že kvalitní displej je v tomto případě hlavně partnerem fotoaparátu, který má být hlavním tahounem. Čtyřobjektivová zadní kamera od značky Leica je rozdělena do dvou prstenců podobně jako u předešlého modelu Nova 9, ovšem již nemá kovový prstenec okolo hlavního fotomodulu.

Hlavní 50Mpx snímač má podle Huawei zajistit co největší barevnou autenticitu fotek, jelikož kamera bude schopná s podporou druhého 40Mpx snímače pořizovat takzvané true-chroma snímky.

Tato technologie zajišťuje lepší snímání světelné vlnové délky, takže vyfocená kompozice by měla lidskému oku připadat mnohem přirozenější. Zároveň ale celá fotografie bude dokreslovaná přes XD Optic a nesrovnalosti mezi snímkem a realitou tak budou digitálně dorovnány.

Barevnost dále zajistí Super Colour Filter System a Super HDR. S tím vším má kamera až 200násobný zoom. P50 Pro operuje také širokoúhlou a makro

kameru, které jsou v dnešní době samozřejmostí. Širokoúhlá ale je také přední 13Mpx kamera se zabudovaným autofokusem a se kterou stejně jako se zadní kamerou půjde natáčet až ve 4K.

Software, hardware, konektivita a baterie

Zklamání může pro někoho nastat v softwarové výbavě P50 Pro, jelikož se bude prodávat s operačním systémem EMUI 12, tedy androidovou nadstavbou, nikoliv Huawei Harmony OS 2.0, který se nám představil už v minulém roce.

Naopak po výkonné stránce je telefon schopný zvládat i nejnáročnější hry a aplikace, jelikož v sobě má zabudovaný procesor Snapdragon 888. I zde ale nastává problém. Tento procesor totiž nebude podporovat 5G konektivitu, což je u vlajkových lodí v dnešní době poměrně zásadní mínus.

Ano, všudypřítomné 5G připojení je stále ještě hudbou budoucnosti, ale Huawei P50 Pro není telefon, který by za rok či dva natolik zastaral, aby potřeboval akutní výměnu a v budoucnu tak může být absence 5G zásadním problémem. Výkon pak bude podpořen 8GB RAM úložištěm a 258GB ROM.

Baterie o velikosti 4380 mAh udrží telefon v provozu skoro dva dny a velkou výhodou bude superrychlé nabíjení přes 66W adaptér nebo 50W bezkontaktní nabíječkou. Samozřejmostí je pak také podpora NFC.

Huawei přichází také s novým kompaktním P50 Pocket

S největší pravděpodobností Huawei představí pro český trh také „véčkový“ model P50 Pocket, jehož oficiální parametry společnost u nás ještě nezveřejnila, ale předběžné specifikace nám jsou již k dispozici. Podobně jako P50 Pro bude mít 6,9palcový OLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. Kamera by měla mít horší parametry, přesto by měla splňovat podobné podmínky a umět natáčet ve 4K.

Ani zde ale neočekávejme konektivitu s 5G, a to proto, že výkon bude zajišťovat ten samý Snapdragon 888. Veškeré další parametry by měly být s P50 Pro podobné, snad kromě menší kapacity baterie a pomalejšího nabíjení.

P50 Pocket bude chtít zaujmou také svým designovým zpracováním, které ze zařízení nebude dělat pouze užitečnou technologii, ale také módní doplněk. Cena se zatím dá těžko odhadnout, ale pravděpodobně se bude pohybovat okolo 1250 eur (cca 30.000 korun).

Uživatelskou recenzi Huawei P50 Pro vám nabídneme v co nejbližší době a chytrý telefon tedy přiblížíme také z praktického hlediska. Máte se tedy jistě na co těšit.

Autor: Jan Bartošík