Nedávno jste se stal ředitelem spotřebitelské divize Huaweie pro Českou republiku a Slovensko. Předtím jste ale působil na jiných pozicích a v jiných zemích. Jaké byly vaše začátky u Huaweie a kde jste všude pracoval? Pro Huawei jsem chtěl pracovat vždycky. Je pro mě obrovská pocta být součástí celého týmu. Poté, co jsem vystudovat obor řízení veřejných záležitostí (PA- Public Affairs, pozn. red.) na univerzitě, jsem skoro pět let pracovat pro dodavatele Huaweie. Toužil jsem ale po tom pracovat přímo pro samotnou společnost, což se mi také povedlo. První zkušenosti jsem získal jako trainee na centrále a zanedlouho se mi naskytla příležitost stát se produktovým managerem v Keni. Velmi rychle se mi podařilo povýšit na výkonného manažera a postupně jsem rozšířil svojí působnost také v Kongu, Ugandě a v Bahrajnu. O čtyři roky později jsem začal pracovat v České republice jako ředitel prodeje a nyní jsem zde ředitelem spotřebitelské divize.

Můžete říct víc o vaší práci v Africe? Na čem konkrétně jste tam pracoval?

Když jsem u Huaweie začínal, tak Consumer Business Group nebyla ještě tak rozvinuta, jako je tomu dnes a v Africe jsem byl jediným čínským zaměstnancem. Připadal jsme si občas opuštěný, ale to mě aspoň motivovalo více se včlenit do společnosti a udělat si přátele mezi místními zaměstnanci a spolupracovníky. Během své práce v Africe jsem se nejvíce soustředil na prodej a vývoj mobilních zařízení s širokopásmovým připojením, což byl prvek, se kterým se v té době teprve začínalo. Byla to pro mě velká výzva, ale skrývala v sobě obrovský potenciál. Afrika je úžasný kontinent s nádhernou přírodou a přátelskými lidmi. Velmi rád vzpomínám na migrování zvířat v keňské národní rezervaci Masai Mara.

Když se tedy přesuneme do Čech. Jaké jsou hlavní specifika českého trhu a co si myslíte, že ho nejlépe vystihuje?

Pro Českou republiku je velice specifické nakupovat naše produkty přes internet. V porovnání s jinými zeměmi jsou čísla mnohem větší a Češi jsou doslova experti v online nakupování. To ale samozřejmě neznamená, že se plánujeme stáhnout z kamenných obchodů, pro nás je důležité obsáhnout co nejširší možnou škálu prodeje. Mimochodem Česká republika je také jednou z mála zemí v regionu střední a východní Evropy, kde má Huawei svůj vlastní e-shop.

Vy jste přišel do České republiky v roce 2019, tedy v tom samém roce, ve kterém byl Huawei zapsán na americkou černou obchodní listinu, přibližně jeden rok před vypuknutím pandemie covidu-19 a s tím spojenou krizí s nedostatkem polovodičů. Jaké jste měl s českým trhem plány a jak jste se s následnými výzvami potýkal?

Nedostatek polovodičů rozhodně negativně ovlivnil náš byznys, tomu se asi nešlo vyhnout. Musím ale říct, že to zvládáme poměrně dobře a naopak nyní děláme co můžeme, abychom představovali produkty, které nejsou tak moc závislé na dodávce podobných komponentů. Do budoucna rozhodně plánujeme posílit náš trh ve všech možných odvětvích.

Jak moc je pro Huawei důležitý český trh?

Česká republika je pro nás opravdu velmi důležitá. I navzdory některým obtížím si zde Huawei vede dobře. Například Češi mají velmi rádi naše wearable zařízení (chytré hodinky, fitness náramky, sluchátka apod. pozn. red.). Jak víte, před více jak měsícem jsme zde začali prodávat náš nejluxusnější model hodinek Huawei Watch GT 3 Pro. Předpokládáme, že budou český trh zajímat podobně jako předešlá série Watch 2.

Jak moc se zvýšila poptávka po chytrých hodinkách u nás a ve světe za poslední dva roky?

Za poslední dva roky se chytré hodinky staly velmi populárními, jelikož lidé chtějí být více propojení s okolním světem a zároveň mají větší potřebu hlídat si své zdravotní hodnoty. To zároveň dělá z chytrých hodinek skvělého společníka pro lidi každého věku. V tomto rychle proměnlivém světě chceme všechno efektivnější a zároveň jednoduší, což naše hodinky splňují. Hlavně pak po pandemii covidu si dávají lidé větší pozor na své zdraví.

Poslední prodávaný model chytrých hodinek Watch GT 3 Pro se v sobě snaží kombinovat luxusní zpracování s praktickým a sportovním využitím. To je prvek, který v poslední době můžeme pozorovat u spousty dalších Huawei produktů. Máte v plánu v tomto trendu pokračovat, nebo už je na čase zkusit také něco nového?

Série Watch GT, která má odkazovat na Grand Turismo, má nabízet hlavně velkou baterii, zdravotní aplikace, virtuálního trenéra, ale zároveň i právě luxusní design a kvalitní zpracování. Chceme pro naše zákazníky vyrábět zboží té největší kvality, které se hodí na co nejvíce aktivit najednou. Huawei je prémiovou značkou a našim zákazníkům zajišťujeme ten nejlepší servis.

Můžeme ještě tento rok očekávat nějaký nový model?

Watch GT 3 Pro jsou náš nejvyšší model a věříme, že jsme jimi dosáhli všech našich cílů a limitů. Zároveň ale teď prodáváme sportovní náramky Watch Fit 2, který má stejné prvky jako chytré hodinky, ale jsou více módní a své kupce si určitě najednou u mladší populace.

Velmi obdobné to je také u vašich chytrých telefonů. Tento rok jste vydali vlajkové lodě P50 Pro a P50 Pocket. Tento duben jste ovšem ohlásili prodej nového ohebného Huawei Mate XS 2, který se momentálně prodává v Číně. Můžeme očekávat, že tento model přijde také na evropský a český trh?

Momentálně se soustředíme na vývoj chytrých telefonů s elegantním designem, kvalitním vybavením, velkou baterií a skvělými kamerami. Huawei Mate XS 2 jsme představili na celoevropské regionální prezentaci v Istanbulu.

Nyní se ale bavíme o vlajkových lodích, každopádně minulý rok byl hodně bohatý na telefony střední a střední-nižší třídy. Poslední chytrý telefon střední třídy od Huaweie byl Nova 9 SE (9000 korun) a Nova 8i (6000 korun). Otázka tedy zní: Neplánuje Huawei představit nějaký cenově dostupný chytrý telefon do 5000 korun?

Nebudeme vyvíjet pouze telefony nejvyšší třídy. Naši zákazníci jsou různorodí a každý má jiné priority. Dychtivě nasloucháme jejich připomínkám a upravujeme podle nich naše vize. V této cenové kategorii nyní připravujeme dva telefony a myslím, že si je zákazníci oblíbí. Bude to série Ypsilon, kterou už dobře znají. Konkrétně se bude jednat o modely Y70 a Y90. Jeden z nich bude mít ikonický prstenec okolo zadní kamery a další obrovskou baterii, skvělou kameru a velký displej.

Jak moc Huawei zasáhl zákaz ze strany Googlu a s tím spojená ztráta podpory Google služeb?

Celá situace okolo Google služeb se nás výrazně dotkla. Zároveň to pro nás ale byla příležitost přijít s naším vlastním operačním systémem a možnost více se soustředit na vývoj prostředí Huawei Mobile Services. V tomto směru jsme udělali obrovský pokrok. Jsme velice hrdí na to, že AppGallery se stala třetí největší distribuční aplikací na světě a to za pouhé dva roky. Už máme dostupné skoro všechny bankovní aplikace pro Českou republiku. Já běžné využívám aplikací jako Facebook a Instagram. Máme naši vlastní aplikaci na mapy Petal Maps, ale lze si stáhnout například také Mapy.cz od Seznamu. S Petal Search můžete vyhledávat všechny dostupné aplikace na trhu.



Poslední model Huawei laptopu vydaného na českém trhu byl Matebook 14s. To bylo minulý listopad. Momentálně nejvýkonnější laptop, co Huawei nabízí, je Mate X Pro, ale jedná se pouze o verzi 2020. Mezitím vyšly i vylepšené verze 2021 a 2022, ty se ale u nás neprodávají. Můžeme očekávat jeden z těchto modelů i u nás?

Před několika dny jsme představili v Istanbulu naše nejnovější notebooky – MateBook 16s a MateBook D16. Zároveň také uvedeme na český trh novou verzi MateBook X Pro. V porovnání s modelem z roku 2021 došlo k zásadní inovaci. Poslední Matebook X Pro má větší a zářivější obrazovku. Také se zvýšil jas, rozlišení a zobrazovací frekvence. Naše zákazníky jistě potěší AI kamera, která bude sledovat váš pohyb a oční kontakt. Jak už jsem dříve zmínil, také se snažíme soustředit na kancelářské produkty, přestože poptávka po výkonných počítačích je veliká. V naší Matebook sérii si každý vybere – Matebook X Pro si oblíbí manažeři, Matebook D14 a D15 studenti a Matebook 13 se hodí k domácímu používání.

Co herní hardware? Plánuje Huawei vstoupit i na tento trh?

Minulý rok jsme začali prodávat herní monitory. Jedná se o zahnutý MateView GT 34, který vám pomůže dostat se více do hry. Já osobně hry moc nehraju, každopádně tento produkt se mi vážně zamlouvá.