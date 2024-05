Výrobce informačních a komunikačních technologií Huawei posílil v letošním roce svůj český bezpečnostní tým. Pozici ředitele strategie kybernetické bezpečnosti převzal dlouholetý zaměstnanec a expert v odvětví IT a telekomunikací Petr Mačák.

Novým ředitelem strategie kybernetické bezpečnosti v Huawei je expert na telekomunikace Petr Mačák | Foto: Huawei

Petr dříve působil v řadě významných technologických společností včetně Siemens, RadioMobil/T-Mobile (Deutsche Telekom Group). Do Huawei nastoupil před deseti lety. Jeho současným zaměřením je komunikace s externími partnery, veřejným sektorem a dalšími subjekty a podpora informovanosti široké veřejnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

„Budování a zavádění globálního systému zabezpečení kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí je jednou z klíčových priorit společnosti Huawei. Naplnění této vize v souladu s platnými právními předpisy, zapracování požadavků na zabezpečení a certifikaci kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí definovaných našimi zákazníky, průmyslovými partnery i regulátory jsou jedny z prvních úkolů mé mise v nové pozici, včetně komunikace se všemi našimi zákazníky, partnery i veřejností,“ říká Petr Mačák.

Petr Mačák vystudoval obor IT a telekomunikace na pražském ČVUT, na které navázal studiem MBA na DePaul University – Kellstadt Graduate School of Business, přední univerzitě v americkém Chicagu proslulé svými inovativními obory. V průběhu své kariéry se postupně přesunul z technických do manažerských pozic a zabýval se vždy primárně zabezpečením provozu a servisu pro interní a externí zákazníky. Je ženatý, má dvě děti, baví ho cestování a rád sportuje.