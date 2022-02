Samsung S22 a S22+

Vzhledově se od svého předchůdce S21 prakticky vůbec neliší. Stejně zaoblené hrany a stejný výstup na objektivy šok rozhodně nezajistil, podobně jako barevné zpracování v růžové, bílé, černé a zelené. Šokovat ovšem rozhodně bude fotoaparát, na kterém Samsung postavil prakticky celou prezentaci. Tři objektivy se super HDR se pak pyšní speciální technologií Nightography, tedy nočních snímků s nízkým zkreslením.

Hlavní širokoúhlý snímač má 50Mpx s optickou stabilizací, ultraširokoúhlý 12Mpx, teleobjektiv o 10Mpx a stejně tak přední objektiv s 10Mpx. Důraz je pak dán na rychlé sdílení snímků a videí, k čemuž je upravená softwarová výbava. Procesor Snapdragon osmé generace by měl být momentálně nejvýkonnějším ze všech zařízení Samsung a to díky užití nové nanotechnologie a chladícího systému.

Displej Dynamic AMOLED 2X bude mít u klasické S22 velikost 6.1 palců a u verze Plus 6.6 palců. Baterii bude možno nabíjet přes 25W a 45W adaptér, s tím že u klasické verze bude mít 3700 mAh a 4000 mAh. Cenovka se zatím vyšplhala na 799 dolarů (cca 17.000 korun) za klasickou verzi a 999 dolarů (cca 21.000 korun) za Plus.

Samsung S22 Ultra

Nejočekávanějším modelem je ovšem verze Ultra, jehož předešlá verze byla jedním z nejlépe hodnocených smartphonů za minulý rok. Svým zpracováním s ostrými hranami spíše než S21 Ultra připomínal verzi ze série Note, k čemuž dále dopomohlo také zabudování stylusu.

Prodávat se bude ve čtyřech barevných zpracováních a to v černé, bílé, zelené a vínové. Stejně jako u klasické verze a verze Plus je dán důraz na odolnost a má ochranu IP68, celý kryt by měl být hliníkový a displej má ochranou fólii Gorilla Glass. U fotoaparátu je využitá stejná technologie jako u S22 a S22+ s tím, že hlavní širokoúhlý snímač má 108Mpx, ultraširokoúhlý 12Mpx a dva teleobjektivy s trojnásobným a desetinásobným zoomem mají

10Mpx. Kameru pak bude samozřejmě možno přepnout do manuálu, ale zároveň také do takzvaného módu Expert Raw, ve kterém lze kameru ovládat do poslední funkce a zároveň také fotky rovnou editovat.

Fotoaparát celkově může mít až 100násobný zoom. AMOLED 2X displej o 120Hz obnovovací frekvenci má 6.8 palců a využívá technologie Vision Booster schopné zvednout jas až na 1750 nitů. Baterie by u telefonu měla vydržet i několik dní, protože má velikost 5000 mAh. Cena je zatím stanovena na 1.199 dolarů (cca 25.500 korun).

Samsung S8, S8+ a S8 Ultra

Posledním z prezentovaných nových kusů od Samsungu je tablet S8, který letos taktéž vychází ve verzi Ultra. Stylus je v tomto případě už úplnou samozřejmostí, každopádně Samsung slibuje jeho mnohem plynulejší chod a rychlejší odezvu. Obnovovací frekvence displeje u všech tří modelů je 120 Hz, ovšem u verze S8 se jedná o 11palcovou LTPS TFT obrazovku, u Plusu Super AMOLED o 12.4 palce a Super AMOLED o 14.6 palce u verze Ultra.

Procesor Snapdragon 8 generace se stejným mechanickým zpracováním jako u telefonů S22 by měl zajistit nevídaný herní zážitek, k čemuž bude také sloužit velká RAM paměť o velikosti až 16Gb dle konfigurace. Hlavní důraz je dán ale na podporu kreativního užívání, takže se můžete těšit na flexibilní personalizaci, různé druhy digitálních a uměleckých aplikací, kompatibilní propojení s Windowsem na vašem počítači a samozřejmě také se smartphony od Samsungu. Základní ceny jsou 699 dolarů (cca 15.000 korun) za klasickou S8, 899 dolarů (cca 19.000 korun) za Plus a 1099 dolarů (cca 23.000 korun) za verzi Ultra.

