Technologie se vyvíjí závratným tempem a spolu s nimi také telekomunikační sítě. V současné době je 5G nejrychleji se rozvíjející mobilní technologií na světě a většina datového provozu největších globálních operátorů probíhá právě na těchto sítích.

Ilustrační foto | Foto: Pexels

Kam se bude 5G do budoucna ubírat a jaké novinky se pojí se sítěmi nové generace představila každoroční událost Mobile Broadband Forum (MBBF) pořádaná společností Huawei tentokrát v Dubaji.

Sítě 5G překonaly všechny předešlé generace, ať už se jedná o rychlost zavádění, adopci, nabídku spotřebitelských služeb či průmyslových aplikací.

V provozu je po celém světě více než 260 sítí 5G, které nyní pokrývají téměř polovinu světové populace. Po uvedení 5G na trh stačily pouze tři roky k tomu, aby sítě dosáhly jedné miliardy připojení – zatímco u 4G bylo pro srovnání ke stejnému milníku potřeba šesti let.

Technologie 5G také pomohly mobilním komunikačním sítím expandovat na vertikální průmyslový trh, což je jeden z největších rozdílů oproti 4G. V současné době existuje na celém světě více než 50 000 průmyslových aplikací 5G a více než 10 milionů připojených 5G zařízení v průmyslovém prostředí.

„Nároky se zvyšují každým dnem,“ uvedl současný předseda představenstva společnosti Huawei Ken Chu.

„A proto se i naše sítě dále vyvíjí. Naše odvětví jako celek se musí připravit na budoucnost a maximalizovat hodnotu investic do 5G – právě proto tak intenzivně pracujeme na 5G-Advanced.“

O současném stavu vývoje 5G a budoucích prognózách debatoval s Kenem Chu generální ředitel GSMA Mats Granryd. Ten zdůraznil, že je 5G hnací silou digitální transformace napříč odvětvími a nese s sebou obrovské příležitosti.

„Do roku 2030 přinese technologie 5G globální ekonomice 1 bilion dolarů a její přínosy se rozšíří do všech odvětví,“ uvedl Granryd. Chu v této souvislosti poukázal na to, že společnost v posledních čtyřech letech identifikovala klíčové scénáře pro průmyslové aplikace, kde lze maximalizovat hodnotu 5G.

Těmito scénáři jsou například ovládání subjektů na dálku, přenos videa, strojové vidění a určování polohy.

„Identifikovali jsme také odvětví, jako je těžební průmysl, přístavní logistika a výroba, kde můžeme rozšířit možnosti 5G,“ dodal Chu.

Cesta k maximálnímu využití potenciálu 5G

Ačkoliv se 5G technologie již staly novým motorem růstu mobilních operátorů na spotřebitelském trhu, Chu v rozhovoru o budoucnosti zmínil klíčové iniciativy zaměřené na spotřebitele, které mohou operátory dovést k trvalému obchodnímu úspěchu. Mezi ně patří rozšiřování síťového pokrytí, zdokonalování uživatelských zkušeností a zkoumání flexibilnějších cenových modelů.

Pro oblast B2B se Chu přiklání k názoru, aby odvětví vsadilo na osvědčené aplikace 5G k podpoře rozsáhlejšího nasazení sítí nové generace v různých odvětvích. Mobilní operátoři tak budou moci lépe využít nových příležitostí v rámci digitalizace průmyslu posílením svých schopností v oblasti cloudu, vývoje průmyslových aplikací a komplexní systémové integrace.

„V budoucnu nás čeká spousta práce,“ uvedl Chu.

„Musíme zdokonalit naše schopnosti, rozvíjet technologie, vytvářet lepší uživatelské zkušenosti, expandovat v odvětví a maximalizovat hodnotu našich investic do 5G.“

S tím by mohla pomoci iniciativa Open Gateway, kterou GSMA navrhla pro podporu inovací napříč odvětvími. Jedná se o systém společných rozhraní pro programování aplikací, který má přinést univerzální přístup k síťovým možnostem operátorů a zároveň umožnit vývojářům a poskytovatelům cloudových služeb vylepšovat a vytvářet nové digitální služby.

„V současné době máme zaregistrováno přibližně 240 mobilních operátorů, což představuje více než 62 % světových mobilních účastníků,“ uvedl Granryd.

„Musíme aktivovat ekosystém,“ prohlásil Chu a zdůraznil zaměření zejména na vývojáře aplikací.

„Open Gateway je skvělý způsob, jak pomoci vývojářům plně využívat sítě, a vytváří tak větší možnosti rozvoje 5G na trhu digitalizace pro spotřebitele i průmysl.“

5.5G: Sen se mění v realitu

Společnost Huawei na letošním MBBF představila nově také kompletní řadu řešení 5.5G, která mají mimořádně vysokou energetickou účinnost a desetinásobné zlepšení v oblasti využití spektra, energetické efektivity a optimalizace provozu a údržby.

Zatímco 5G otevřelo svět internetu věcí ve všech scénářích, našlo si cestu do výrobního odvětví a urychlilo služby V2X (vehicle to everything), které podporují inteligentní dopravu, o slovo se začíná hlásit 5.5G. Tato pokročilá technologie hodlá modernizovat veškerá připojení – lidí, domácností, věcí, vozidel i průmyslových odvětví.

Velryby na jižním cípu Irska ochrání umělá inteligence od Huawei

Kompletní řada řešení 5.5G od společnosti Huawei může operátorům pomoci efektivně budovat sítě 5.5G. Ty tak nabídnou vyšší přenosové rychlosti, využití více pásem, multi-anténní technologii, chytrou správu a ekologičtější provoz. Mezi tato řešení patří také novinka LampSite X, která zcela modernizuje digitalizaci ve vnitřních prostorách.

„Řešení se vyznačuje nejštíhlejším designem, nejjednodušším nasazením a nejnižší spotřebou energie,“ uvedl Jang Čchao-pin, člen představenstva a prezident divize ICT produktů a řešení společnosti Huawei.

Anténa LampSite X dosahuje přenosové rychlosti 10 Gb/s a nabízí celou řadu různých možností, čímž splňuje požadavky spotřebitelů na prémiovější zážitky v interiérech a realizuje výkonnější digitální produktivitu v různých odvětvích