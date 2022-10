ICPC Training Camp je každoročně určen pro vysokoškolské nadšence do programování a algoritmů, kteří se zajímají o vyvíjení řešení souvisejících s budoucností počítačů, zpracování dat, komunikací nebo informačních terminálů. Studenti z Polska, Francie, Německa, Izraele, Ukrajiny, Švédska, Rumunska, Švýcarska, Španělska, Bulharska a pražské Univerzity Karlovy mohli od 14. – 16. října prověřit své schopnosti řešení reálných výzev technologického odvětví i týmové práce a zároveň rozvíjet kreativitu, podporovat inovaci a navazovat nové mezinárodní kontakty.

Technologie budoucnosti zpříjemní život a zlepší životní prostředí

Tento globální výcvikový program je rozdělen do dvou fází – studenti již v únoru museli absolvovat online trénink a projít procesem, na jehož konci byly vybrány ty nejlepší týmy z každého regionu. Druhá fáze programu již byla osobní a zahrnovala účast všech týmů na srpnovém školení v čínské Šanghaji a právě uplynulý třídenní program v Polsku.

Kompletní událost představuje pro její účastníky obrovskou příležitost proniknout hlouběji do odvětví také díky tomu, že program nabízí možnost setkat se s předními zástupci ICPC komunity včetně úspěšných absolventů i mentorů. Cílem výcvikového campu, který je díky sponzorství od Huawei pro všechny účastníky zdarma, je připravit studenty na soutěž ICPC, která proběhne v první polovině listopadu.

Největší dar je vzdělání

Tréninkové kempy a další podobné akce pořádané Huawei propojují mladé talenty s prvotřídními akademiky i experty v oboru – v případě kempu ICPC jde například o špičky v programování a matematice.

Huawei účastníkům programů zároveň umožňuje nahlédnout pod pokličku svých vlastních inovací a rozšířit znalosti o výzkumných a vývojových aktivitách firmy. Za poslední dva roky Huawei nabídla odborné vzdělání nebo pracovní pozice více než 26 000 vysokoškolských absolventů, přičemž většina z nich se zúčastnila některého ze vzdělávacích programů společnosti.

Technologická společnost Huawei věří, že inovace jsou hybnou silou perspektivní budoucnosti a základem inovací je především kvalitní vzdělání. Proto se aktivně angažuje v podpoře široké škály vzdělávacích programů a projektů rozvíjejících obory vědy a technologie. Jakožto světový lídr v oblasti ICT infrastruktury investuje miliony dolarů do spolupráce s univerzitami a výzkumnými institucemi.

Chytré zemědělství slibuje menší ekologické zatížení a vyšší výnosy

Sponzoruje a účastní se také mnoha špičkových soutěží po celém světě, včetně takových akcí, jako jsou ICPC, ICHO, IMO nebo IMC, s cílem rozvíjet a vychovávat nové talenty a pomáhat jim rozšiřovat jejich obzory. Oblíbenými iniciativami, kterých se mohou účastnit i čeští studenti, jsou například programy Seeds for the Future či Summer School for Female Leadership.