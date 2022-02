Za rok 2021 podle serveru Newzoo.com vydělaly hry celosvětově přes 180 miliard dolarů (cca 3.8 biliónu korun), což je asi šestkrát víc než celý filmový průmysl. Leden tak byl zajímavý nejenom pro hráče her, ale také pro finanční analytiky. Pojďme se proto podrobněji podívat na tři největší akvizice, které se během tohoto měsíce udály.

Na český trh přitančí nový kompaktní smartphone od Huawei. Verze P50 Pocket

Take-Two a Zynga: 12.7 miliardy dolarů

ZyngaZdroj: ZyngaTake-Two Interactive rozhodně není ve videoherním průmyslu žádný břídil. Na svém kontě má přes dceřiné firmy 2K a Rockstar Games vydané tituly jako Grand Theft Auto, BioShock, Sacred, Red Dead nebo například několik dílů české Mafie.

Přesto za poslední rok jejich akcie klesly přibližně o 19% a společnost tak potřebovala dostat nový impuls. Zynga byla známá převážně díky svým mobilním titulům a titulům na sociálních sítích.

Už od roku 2009 byla úzce spojována s Facebookem, na němž nastartovala oblíbenou hru FarmVille a která během prvních šesti týdnů nalákala 10 miliónů uživatelů.

Následoval pak další úspěch v podobně Zynga Poker a společnost se tak stala po další léta definiční pro podobu facebookových her.

Napojení Zyngy na Facebook může být částečně důvodem pro jejich odprodej do rukou Take-Two.

Společnost Meta se totiž momentálně potácí v jedné krizi za druhou, stále řeší spory s úřady nebo nespokojenými uživateli a jejich akcie za poslední rok výrazně klesly na ceně.

Hlavním důvodem pro koupi ze strany Take-Two byla primárně zkušenost Zyngy s mobilními aplikacemi, tedy byznysu, do kterého by se do té doby vydavatel hlavně her na PC a konzole rád dostal, jelikož procentuálně všechen prodej her a herních zařízení z více jak poloviny tvoří právě mobilní komunita.

„Odborná expertíza Zyngy v kombinaci s mobilními platformami nové generace a nejlepšími možnostmi a nápady Take-Two nám umožní dále rozvíjet naši vizi propojení celého světa skrz herní prostor,“ vyjádřil se k fúzi zůstávající CEO Zyngy Frank Gibeau.

Je tedy více než jasné, že se do budoucna budeme moci těšit buď na nové tituly ze strany Take-Two, nebo ještě pravděpodobněji předělávky jejich dosavadních hitů na mobilní zařízení.

Donald Trump má vlastní Pravdu. Jeho nová sociální síť Truth Social startuje

Microsoft a Blizzard Activision: 68.7 miliardy dolarů

Rekord v nejdražším nákupu historie videoherního průmyslu překonal veprostřed ledna Microsoft svojí koupí velikána Blizzard Activision.

Cenovka s číslem 68.7 miliardy dolarů (1.4 biliónu korun) se může zdát naprosto neuvěřitelná, jelikož se třeba krom jiného jedná o téměř totožnou sumu peněz, jakou je celkový příjem plánovaného státního rozpočtu České republiky na rok 2022.

Microsoft je ovšem momentálně druhou nejmajetnější firmou na světě. Odhad jejich celkové ceny je okolo 2.3 biliónu dolarů (48.3 biliónu korun), a přestože tak nákup neměl zanedbatelnou cenu, pro společnost jako Microsoft není investice fatálním riskem.

Rekordní cena ovšem odpovídá vůli získat prvenství na videoherním trhu. Nejedná se o první akvizici tohoto typu, již v březnu minulého roku Microsoft koupil ZeniMax Media, pod kterou spadá společnost Bethesda pyšnící se tituly jako The Elder Scroll nebo FallOut, a to za „pouhých“ 7.5 miliardy dolarů.

Blizzard Activision na druhé straně v poslední době nezažíval své nejlepší dny. Společnost, která po dlouhou dobu formovala podobu online her slavným titulem World of Warcraft, dostávala v posledních letech ránu za ránou.

K neúspěchu remasterované verze strategie Warcraft 3 se ke všemu přidal ještě skandál se sexuálním obtěžováním na pracovišti, kterému se nepodařilo vedení Blizzardu zrovna ukázkově postavit.

Renomé společnosti tak mezi mnohými fanoušky, ale i širší veřejnosti kleslo téměř na dno a ani další dlouho očekávaný remaster s téměř ironickým názvem Diablo II: Resurrected nedokázal již firmu vzkřísit.

Už dlouhou dobu Microsoft sleduje vizi primátu na technologickém poli na všech možných úrovních, včetně té herní, což bylo hlavním důvodem pro koupi Blizzard Activision.

Největší důraz ovšem do budoucna bude pravděpodobně dávat no rozvinutí herního metaversu, což plánuje již od listopadu minulého roku, kdy tuto vizi společnost představila světu.

Již tehdy dle slov výkonného ředitele Satya Nadelly měl Microsoft v plánu převést na pole virtuální a rozšířené reality hry jako Halo nebo Flight Simulator stojící na systému „otevřeného světa“.

Právě to je největší předností Blizzard hitů World of Warcraft a Diablo a převedením těchto titulů na metaverse by tak došlo ke skutečnému naplnění jejich esence a prožitek fantastického role-play světa by pro hráče nabyl mnohem reálnější dojmu.

Podobné by to pak bylo i s akčními střílečkami jako Call of Duty nebo Overwatch a toto přetvoření nového herního prostoru by nebylo pouze revoluční z technologického pohledu, ale zároveň také velice lukrativním byznysem.

To je ovšem zatím hudba budoucnosti a momentálně jde hlavně o to dostat co nejvíce herních titulů na meziplatformní předplacenou službu Xbox Game Pass.

Twitter má nového šéfa. Jacka Dorseyho nahradil dosavadní CTO Parag Agrawal

Sony a Bungie: 3.6 miliardy dolarů

Sony a BungieZdroj: BungieNaproti výše zmíněným akvizicím se fúze Sony a Bungie jeví jako poměrně fádní záležitost, ovšem hezky nám uzavírá kruh lednových obchodů. Přestože Sony nemůže svojí velikostí úplně konkurovat gigantovi jako je Microsoft, stále je mu trnem v oku na úrovni videoherního průmyslu.

Konzole PlayStation jsou odjakživa prodávanější a mezi fanoušky oblíbenější variantou než série Xbox od Microsoftu, a to i přestože nový Xbox X operuje lepším hardwarem. Jedním z důvodu dominance PlayStationů je výběr exkluzivních her, které vycházejí pouze pro tuto konzoli a jedná se tak o jednu z mála agend, ve které Sony může Microsoftu konkurovat.

S největší pravděpodobností byl právě toto důvod pro koupi společnosti Bungie, která krom toho, že v minulých letech pracovala na sérii Halo, tak si v posledních letech získala popularitu hrou Destiny a hlavně pak jejím pokračováním Destiny 2.

Tato herní série momentálně vychází na všech herních konzolích a PC, což by Sony rádo změnilo a udělala by si mezi svými exkluzivitami další zářez, a to i u dalších budoucích titulů vývojářů z Bungie.

Jedná se v poměru k megalomanským plánům Microsoftu a metaversu o marginální záležitost, přesto je to další malý krůček, kterým Sony Microsoft popíchne a získá prvenství v prodeji herních konzolí.

Pro Bungie se pak jedná o jedinečnou příležitost dostat se do víru velkých technologických společností a eventuálně získat mnohem větší kapitál na další vývoj svých projektů.

Zároveň společnost od minulého roku bojuje s krizí způsobenou podobně jako u Blizzardu obviněními z nepřátelského chování vůči ženám na pracovišti a hromadnému odchodu zaměstnanců.

Investoři si tak žádali znovunastavit ve firmě stabilitu, což by podle nich mělo Sony zajistit.

Autor: Jan Bartošík