Devět nadějných startupistek dokončilo tento týden několikaměsíční cestu ke zdokonalení vlastního byznysu. Druhý ročník unikátního vzdělávacího programu Women in Tech, který vznikl ve spolupráci Hospodářské komory České republiky prostřednictvím Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace a společnosti Huawei, nabídl účastnicím vzdělávání pod taktovkou expertů v oboru, atraktivní sérii workshopů i individuální mentoring.

Výběrový program Women in Tech ocenil úspěchy talentovaných podnikatelek | Foto: HUAWEI

Slavnostní ocenění celoroční práce absolventek a také jednotlivých projektů, které během programu dosáhly největších úspěchů, proběhlo ve středu 6. prosince na půdě Hospodářské komory.

Women in Tech je unikátní projekt, jehož cílem je pomáhat s rozvojem technologického talentu mezi podnikatelkami.

„Narozdíl od startupových soutěží je to program, který netrvá ani jeden večer, ani jeden měsíc, ale trvá celý rok,“ uvedla hned v uvítání ambasadorka programu a podnikatelka Linda Štucbartová.

Účastnice si během této doby prošly celou řadou vzdělávacích modulů a seminářů. Během nich se mohly seznámit s tématy, jako je leadership, AI nebo efektivní prezentace, kterými je prováděly špičky v daných oborech. Program nabídl i setkání s inspirativními osobnostmi ve vedoucích pozicích a letošní pozvání přijala Renata Mrázová, která se pravidelně umisťuje na žebříčku nejvlivnějších českých žen magazínu Forbes.

Všechny podnikatelky měly také k dispozici individuálního mentora na své vlastní aktivity a bylo jim umožněno vyzkoušet si prezentaci svého byznysu v angličtině při inspirativních snídaních díky spolupráci s EIT Mobility Hub.

Výběrový program Women in Tech ocenil úspěchy talentovaných podnikatelek

Čtyřem absolventkám programu bylo za jejich celoroční práci předáno speciální ocenění. Získala jej Jaroslava Šnejdarová se svým módním startupem WO-MUM, který je zaměřen na udržitelnou módu pro ženy v průběhu těhotenství a mateřství. Další oceněnou byla Petra Doubková se svým inovativním řešením praní pomocí pracích papírků EcoHaus. Cenu si odnesly také Adéla Sedláčková, produktová manažerka aplikace Preventivka od společnosti Loono, jež pomáhá Čechům s prevencí, a Marie Froulíková se svou vzdělávací platformou Kamdu.

„Projekt je ojedinělý v tom, že spolupracujeme na podpoře a rozvoji žen, které se nebojí riskovat a vstoupit na neprozkoumaná teritoria,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Právě obor technologií je totiž k ženám často velmi střízlivý. Hlavní překážkou bývá nedostatek podpory a genderové stereotypy.

Jak uvedl Martin Úlovec, zmocněnec pro digitalizaci a digitální vzdělávání na Ministerstu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, pozice naší země v rámci mezinárodního srovnání není vůbec lichotivá.

„Pokud se podíváme na podíl žen v ICT v České republice, tak výrazně zaostáváme i za celoevropským průměrem.“ V tom s ním souhlasila také Margaux Miller, ředitelka pro vztahy s komunitou ve společnosti Toptal sdružující technologické talenty po celém světě.

„Dosáhnout rovnosti žen a mužů v oboru technologií se při dnešním tempu vývoje nepodaří během života žádného z nás, co tu dnes sedíme. Při současném tempu by to trvalo 134 let, máme tedy před sebou ještě hodně práce.“

Hospodářská komora i proto hodlá nadále rozšiřovat portfolio podpůrných aktivit zaměřených na ženy, což potvrdila také viceprezidentka komory Jana Havrdová: „Prostředí na půdě Hospodářské komory je ženám velmi nakloněné a sama osobně vím, že je to prostředí, které nám fandí, které vytváří a nabízí spolupráci a vždy zde je a byla pomocná ruka.“ Těmito slovy představila také nově vznikající platformu Women for Business, jejíž součástí se jako ambasadorky stanou i absolventky letošního programu Women in Tech.

Oba programy tak budou v příštím roce společně vzdělávat další podnikatelky, které se rozhodnou posunout své podnikání na novou úroveň.

„Věřím, že se nám naším společným přičiněním daří zvedat povědomí o ženách v ICT sektoru a máme radost, že může být Huawei součástí startupové scény v České republice,“ prohlásil David Čcheng, zástupce společnosti Huawei.

„Tento projekt budeme úspěšně rozvíjet, protože tyto příběhy jsou natolik inspirativní a vzácné, aby na ně ostatní mohli v budoucnosti navazovat,“ uzavřel Zdeněk Zajíček.

