Výběrový vzdělávací program Huawei Seeds for the Future letos přinese novinky

Studenti z téměř dvaceti evropských zemí zakončili svou účast ve studentském programu Huawei Seeds for the Future. Slavnostnímu ceremoniálu v Pekingu předcházela týdenní exkurze po Číně. Účastníci byli vybráni na základě svých výjimečných schopností prokázaných během uplynulého ročníku Seeds for the Future, který již osmým rokem proběhl také v České republice.

Výběrový vzdělávací program Huawei Seeds for the Future | Foto: Huawei