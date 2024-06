Česká pošta stojí na prahu největší novodobé změny. Na konci letošního roku se rozdělí na dvě firmy: Českou poštu a Balíkovnu. Co se změní pro zákazníky a jak se to odrazí v cenách, popsal v aktuálním díle videopodcastu Téma Deníku.cz generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán hostem podcastu Jana Kličky | Video: Deník/Jan Klička

Kolem rozdělení České pošty (ČP) koluje mezi lidmi hodně fám. Například ta, že dojde k uzavírání některých poboček a jejich nahrazení Balíkovnou. To ale není pravda. I po oddělení balíkových služeb do jiné firmy poběží vše jako doposud. Lidé tedy dál budou chodit na stávající pošty, kde si vyřídí jak listové a finanční, tak případně i balíkové služby. „Všech 2900 poboček zůstane a Česká pošta bude poskytovat všechny služby, které jí náleží. Balíkovna se stane velkým klientem ČP a bude si ukládat své zásilky do poboček pošt. Dvě společnosti si budou účtovat tržní ceny a z pohledu produktu Balíkovny zákazník nepozná změnu. Nebude to tak, že by jedna přepážka byla jen pošta a druhá Balíkovna. To dává smysl jen u největších poboček,“ popsal Štěpán.

Podle něj je rozdělení pošty na dva podniky ekonomickou nutností. „Děláme dva odlišné byznysy,“ poznamenal Štěpán. Samotná pošta a listovní zásilky teď podle něj plní spíše veřejnou službu, a to na základě licence od státu, distribuce balíků je ryze komerční záležitost. Rozdělením pošty by od roku 2026 mělo nastat i vyrovnané hospodaření. „Bude to výrazně efektivnější, protože každá z těch společností už bude řídit svůj byznys a nebude se koukat na tu druhou část. Platí to zejména u Balíkovny,“ podotkl Štěpán.

Po škrtech v loňském roce vykázala pošta schodek „jen“ 756 milionů korun, což je o miliardu lepší výsledek než předloni. Ambicí pošty bude mimo jiné i to, aby na své pobočky kromě Balíkovny nalákala i další přepravní společnosti. Samotná Balíkovna dnes zajišťuje asi třetinu trhu. Denně přepraví 200 až 250 tisíc zásilek. Počet výdejních míst (včetně boxů) by měl vzrůst o 1500 na téměř deset tisíc.

Dělení pošty se dotkne i zaměstnanců a manažerů. Podle Štěpána ale na úrovni vedení nepůjde o žádné trafiky. Do Balíkovny odejdou její stávající manažeři. „Management Balíkovny má dva klíčové cíle. Udržet třetinový podíl na trhu a druhá věc je optimalizace vnitropodnikových procesů tak, aby větší míru získala automatizace a digitalizace, a tím se zlevňoval provoz,“ zdůraznil Štěpán. Zákazníci pak obě společnosti poznají i jiným marketingem. Už dnes mají obě firmy svá loga (žlutá poštovní trubka a modré kostičky v případě Balíkovny) a do budoucna budou mít zaměstnanci i jiné stejnokroje. V případě pošty se už dnes testují nové uniformy, do nichž je zakomponovaná tyrkysová barva.

Generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán (vlevo) s Janem KličkouZdroj: Deník/Jan Klička

Co se zatím měnit nebude, jsou ceny dopisů. U listových zásilek se zdražovalo loni. „V tuto chvíli nemáme v plánu zdražit,“ uvedl Štěpán. Jiná situace je u balíků. Jejich doručování mírně podražilo na jaře a dál bude záležet na vývoji trhu. „Co se týče balíkových služeb, ty poskytujeme na komerční bázi a tam si vyhodnotíme nákladovou stránku. Obecně trh balíkových služeb v ČR je v takovém stavu, že nemůže být výdělečný pro jakéhokoliv logistického hráče. Rostly ceny energií, paliv a měli jsme tu inflaci, ale ceny za doručování balíků šly dolů, a to dlouhodobě není udržitelné,“ dodal Štěpán v aktuálním díle videopodcastu Téma Deníku.cz, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.