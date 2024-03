Ministr práce a sociálních věcí zavítal do nového videopodcastu Téma Deníku.cz. Mimo jiné prozradil, jakým způsobem se padesátníci dozvědí svůj věk odchodu do penze.

Marian Jurečka ve videopodcastu Téma Deníku.cz | Video: Deník/Jan Klička

Penzijní systém, který loni skončil rekordním schodkem přes 72 miliard korun, čeká i letos výrazný deficit přibližně padesát miliard korun. A to navzdory tomu, že nezaměstnanost je nízká a reálné mzdy porostou. V novém video podcastu Téma Deníku.cz s Janem Kličkou to uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU- ČSL).

Jím vedený resort dokončil v březnu návrh penzijní reformy, kterou v následujících dnech ministr předloží vládě a následně i sněmovně. „Loňský rok je praktickou ukázkou toho, proč reformu potřebujeme. Přestože nám pracuje silná skupina obyvatel, všechny Husákovy děti jsou na trhu práce a v důchodovém věku je relativně málo lidí, je rozdíl mezi vybraným pojistným a vyplacenými důchody je přes 72 miliard korun,“ konstatoval ministr.

Deník přináší přehled hlavních změn, které přináší návrh reformy důchodů:

Jurečkova reforma penzí: Jaký bude důchod za deset let, kdo může do předčasného

Rok 2024 nebude o mnoho lepší. „Letos deficit bohužel opět bude, a to kolem padesáti miliard korun,“ potvrdil Jurečka. Dodal, že částka se může lišit o tři až čtyři miliardy korun v závislosti na vývoji ekonomiky.

Na penze pro stávajících 2,8 milionu důchodců si už teď stát musí půjčovat. A demografická prognóza není optimistická. Zatímco nyní na jednoho důchodce přispívá v průměru 3,5 pracujících lidí, kolem roku 2050 to budou jen dva pracující. V takové situaci by systém končil každý rok v minusu až 350 miliard korun.

Nový podcast Téma Deníku.cz s Janem Kličkou. Poprvé s Marianem Jurečkou.Zdroj: Deník

Reforma penzí, kterou resort práce připravil, přináší do systému několik novinek. Možnost jít do penze až o pět let dřív bude nově jen pro nejnáročnější profese a nárok na předčasnou penzi tři roky před řádným termínem penzi vznikne až poté, co člověk platil pojištění 40 let (nyní 35 let). Mírně se zpomalí i valorizace nových penzí. Kdo naopak po dovršení penzijního věku hodlá dál pracovat, nebude platit 6,5 procenta na pojistném a jeho čistá mzda vzroste (u nynější průměrné mzdy by to bylo měsíčně o dva tisíce korun).

Největší debata se ale vede kolem věku odchodu do penze – nově bude „dynamický“. Odvíjet se má podle délky dožití, kterou každoročně přepočítává Český statistický úřad. Cílem je, aby stejně jako nyní lidé trávili ve starobní penzi v průměru 21,5 roku. Lidé konkrétní věk zjistí při dovršení 50. roku.

Pravidelná lednová valorizace důchodů zvýšila všem důchodcům penzi o 360 korun:

Valorizace penzí: O kolik se letos důchody zvýšily, proč někomu nepřišel dopis

Jurečka v podcastu Téma Deníku.cz poprvé popsal, jak konkrétně se to padesátníci dozvědí. „Každý rok informaci na základě dat ČSÚ zveřejní ministerstvo práce a sociálních věcí. Bude to širokou formou, včetně médií a zároveň datum budeme aktualizovat i v naší stávající digitální aplikaci IDA. Věk odchodu pro daný ročník se zanese do legislativy,“ popsal Jurečka.

Odmítá kritiku demografů, že tímto způsobem mohou vznikat „bezdůvodné rozdíly“ mezi jednotlivými populačními ročníky. Podle Jurečky je to naopak. Stávající systém totiž teoreticky dovoluje mezi jednotlivými populačními ročníky posunout hranici odchodu do penze až o půl roku, nově to budou maximálně dva měsíce. Pokud se délka dožití podle statistiků zastaví, zastaví se i posouvání věku odchodu do penze. Opačně to ale fungovat nebude. Hranice pro odchod do penze klesat nebude.

Proč nechce ministr do věku odchodu do penze brát v potaz i „dožití ve zdraví“? Má na reformu podporu opozice, a do kdy je ochoten jednat o ústupcích a změnách? Celý rozhovor v pořadu Téma Deníku.cz s Janem Kličkou si můžete už nyní poslechnout na denik.cz/podcasty