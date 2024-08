Vláda o vítězi „zakázky století“ rozhodla v polovině července. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) byla nabídka Jihokorejců lepší ve všech parametrech než konkurenční nabídka francouzské firmy EdF. Tím ale jednání teprve začínají. Do jara příštího roku musí kabinet (a potažmo společnost ČEZ) rozhodnout o způsobu financování. Částka 400 miliard korun za oba bloky je cenou za technologie a stavbu. Stát si teď buď může sám půjčit a stavbu financovat formou půjčky ČEZu (její dceřiné společnosti), nebo využít nabídky od Jihokorejců, že si půjčku na stavbu vezmou oni.

Bartošek by preferoval spíše státní financování. „Mně dává v tento moment větší smysl, aby se to přes ČEZ zafinancovalo prostřednictvím státu. Bude to naše půjčka, naše zodpovědnost a budeme to mít ve svých rukách,“ říká Bartošek.

Přestože Jižní Korea je tradiční spojenec a investor v Česku, Bartošek připomněl i osud maďarské jaderné elektrárny v Paksi, kterou staví a financuje ruský Rosatom. Stavba už teď nabírá skluz a Maďaři jsou odkázáni na vůli Moskvy.

V případě Jihokorejců podle Bartoška existuje předpoklad, že budou chtít stavbu (otevření prvního bloku je plánované na rok 2036) stihnout včas. „Je to jejich první stavba v Evropě a jsem přesvědčen, že budou mít enormní zájem, aby se jim stavba povedla, protože je to otázka dalších referencí,“ míní místopředseda Poslanecké sněmovny.

Konzultace s Danou Drábovou

Neobává se ani toho, že v Česku budou stavět reaktor, který zatím nikde jinde nestavěli a půjde o jejich první vnitrozemskou elektrárnu, která není chlazená mořem. „Technické parametry jsem konzultoval s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. To je odbornice, které věřím, a byl jsem ujištěn, že po technické stránce byli oba možní dodavatelé v pořádku,“ dodal Bartošek.

Ten je kromě angažmá v Poslanecké sněmovně odpovědný také za vnitrostranickou komunikaci a práci se členskou základnou KDU-ČSL. Stávající druhý muž lidovců zatím není rozhodnut, zda na podzimním volebním sjezdu bude usilovat o post v předsednictvu strany, která se nyní potýká s propadem preferencí pod pětiprocentní hranici. Receptem na růst preferencí je podle něj to, aby strana dělala politiku, díky níž poroste úroveň střední třídy. Zmínil například masivní stavění obecních bytů s výhodnými nájmy. Zpětně považuje za chybu zrušení superhrubé mzdy, což ale podle něj byl nutný ústupek koaličním partnerům.

