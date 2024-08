Podle druhého muže lidovců není myšlenka na zálohování PET, se kterou přišel jeho stranický kolega, ministr životního prostředí Petr Hladík, špatná. Návrh má ale podle něj několik technických věcí, které je potřeba dořešit. Jako příklad dal zpětný odběr PET lahví v menších obchodech. „Volal mi kamarád, který má řeznictví a malý krámek. Podle rozměrů prodejny by měl povinnost vybírat zálohované PET lahve. To ale znamená kapacitu skladování, protože PET lahve nepůjde zmačkat,“ podotkl Bartošek s tím, že u prodeje potravin podnikatelé řeší například i hygienu. Nechtějí rukama od masa sahat na lahve, které předtím někdo vybral v kontejneru, a oni by je povinně museli odebrat.

Řešením by proto byla plná automatizace. Jako bývalý místostarosta jihočeských Dačic chce Bartošek i garance pro města, aby po konci stávajícího třídění PET lahví ve žlutých kontejnerech nepřišla o peníze. Jednak za samotnou surovinu, ale hlavně i podíl z provozu třídicích linek. Svaz měst a obcí či Sdružení místních samospráv už dříve varovaly, že kvůli tomuto výpadku domácnostem zdraží svoz komunálního odpadu.

Šéfredaktor centrální redakce Jan Klička (vlevo) a místopředseda Poslanecké sněmovny a 1. místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.



Kriticky se místopředseda lidovců dívá také na další bod z chystaného zákona - uvalení poplatků za tisk či distribuci slevových letáků. Pro seniory či rodiny samoživitelů jsou tištěné letáky i v době mobilů cenným zdrojem informací. Velká část seniorů podle místopředsedy sněmovny nemá chytrý mobil a pokud ano, nechtějí si v něm číst malá písmenka. „Zatížení letáků poplatkem může vést ke zdražení potravin nebo k tomu, že se letáky přestanou vydávat. Nepovažují to za šťastný krok, protože by senioři přišli o nástroj, který používají k nakupování,“ zdůraznil místopředseda KDU-ČSL. Své výtky už stranickému kolegovi ministru životního prostředí předal a hodlá o nich dál jednat.

