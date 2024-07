Podcast

Rozšíření dálnice D1 u Brna, oprava Pražského okruhu mezi Barrandovem a Lochkovským tunelem a oprava dálnice D5 u obchvatu Plzně. To jsou tři nejkritičtější místa, kde se v letní motoristické sezoně dají očekávat největší komplikace. Myslí si to alespoň ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který byl hostem aktuálního vydání videopodcastu Téma Deníku.cz.

V případě rozšíření D1 se letos podařilo zajistit zkrácení oprav o dva měsíce, hotovo by mělo být už v dubnu 2025, za což zhotovitel (Metrostav Infrastructure) dostaneme finanční odměnu sedmdesát milionů korun. Stejný model by se podle ministra měl uplatnit i v dalších případech, kdy firmy stihnou klíčové úseky silnic opravit před řádným termínem. „Nově už při soutěžích uplatňujeme kromě ceny i kritérium času dokončení,“ zdůraznil ministr.

Kupka si rovněž pochvaluje nový systém odtahových služeb, které se mají starat o co nejrychlejší zprůjezdnění dálničních úseků, pokud na nich dojde k poruše či nehodě aut. „U odtahových služeb jsme rozšířili počet společností, které se střídají v poskytování služby. Vybírá je generátor náhodných čísel tak, aby mezi nimi byla spravedlnost a zároveň to mohly poskytovat na celé síti dálnic,“ uvedl Kupka s tím, že systém, který nyní funguje na dálnicích, by se měl časem rozšířit také na silnice prvních a nižších tříd. K plynulejšímu průjezdu dálnic má nově přispět i zákaz předjíždění kamionů, který se teď uplatňuje na vybraných částech D1. Kupka v podcastu naznačil, že po dohodě s dopravci a policií hodlá zákaz rozšířit i na další autostrády. „Nebude to celá dálniční síť, ale nebezpečné úseky. Jde o několik úseků na D5 a na D11,“ uvedl ministr.

Nové dálnice

Letošní rok bude rekordní i co do počtu nově otevíraných dálnic. Řidiči se svezou po 147 kilometrech. Před Vánocemi se motoristé dočkají téměř padesátikilometrového úseku D4 mezi Příbramí a Pískem. Půjde o vůbec první soukromou dálnici, kterou postaví a bude provozovat konsorcium firem v rámci takzvaného PPP projektu. Obdobný model chystá stát také u D35, která je severní alternativou k D1 a měla by zrychlit spojení mezi Prahou a severem Moravy a Slezskem.

„Byl bych rád, kdyby se podařilo smlouvu s koncesionářem podepsat v příštím roce, podmínkou je projednání ve sněmovně, ale pak by se mohlo stavět nejpozději na začátku roku 2026. Celá stavba by měla být rozdělena na tři stavební sezony,“ popsal ministr dopravy. A nezůstane jen u toho. Pokud se soukromé dálnice osvědčí, stát hodlá jejich stavbu zadat také v případě celé severní části (nyní neexistujícího) Pražského okruhu, na středočeské části dálnice D3 či v případě D55 od Bzence po Břeclav. Ve všech případech však bude nutné nejprve provést studii proveditelnosti.



