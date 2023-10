Jen těžko pochopitelné je to, co se po nedávné výhře dělo tenistce Darje Kasatkinové. Ta si užívala úspěšné tažení turnajem v Ču-chaji, kde postoupila ze skupiny, dobrý pocit se jí ale snažili pokazit fanoušci, kteří jí posílali výhružné vzkazy. V současném sportu jde o častý jev. Svůj pohled, jak s tímto problémem bojovat, nabídl Deníku známý mentální kouč Marian Jelínek.

Marian Jelínek | Foto: Deník

Ruská tenistka Darja Kasatkinová přehrála v rozhodujícím zápase klání přezdívaného „malý Turnaj mistryň“ Magdu Linetteovou z Polska a zajistila si postup ze skupiny, kde se jako třetí do party představila česká reprezentantka a nejvýše nasazená Barbora Krejčíková.

Tu právě výsledek utkání mezi zbývajícími dvěma tenistkami poslal ze hry ven. A navzdory postupu přidělal vrásky na čele Kasatkinové. Na svém instagramovém profilu zveřejnila nechutné komentáře, které ji v těch nejmírnějších podobách nazývají ubohou opicí, ale objevují se i přání její smrti.

„Vyhrála jsem. Mimochodem, tohle je naprosto mimo kontrolu…,“ napsala k výběru z ohlasů na její úspěch.

Kasatkinová není první, a bohužel nejspíš ani poslední, tenistkou, která čelí podobným výlevům. V nedávné minulosti se s něčím podobným potýkala třeba Američanka Taylor Townsendová, ale ani české hráčky nezůstaly ušetřeny. Markéta Vondroušová a Linda Nosková by mohly vyprávět.

K otázce na toto téma se před pár dny vyjádřila pro Deník i další tuzemská tenistka Karolína Muchová. „Mám výhodu, že jsem si k sociálním sítím nevytvořila nějaký bližší vztah. Asi i díky tomu se mi nikdy nestalo, že by se mě urážka dotkla. Ale vím, že některé holky to mají opačně a prožívají to,“ uvědomuje si, že jde o velký problém i aktuální světová osmička.

Pomáhal i Bodyguard

Proti podobným praktikám už bojují i tenisové federace. Na letošním Roland Garros představila novinku ta francouzská.

Přišla s technologií Bodyguard, která měla být jakýmsi filtrem a „moderátorem“ obsahu sociálních sítí pro hráčky a hráče během pařížského grandslamového turnaje. Účastníci Roland Garros, kteří měli o tuto novinku zájem, se k ní dostali pouhým naskenováním QR kódu před připojením na své účty na sociálních sítích.

„WTA už několik let pracuje na vzdělávání a poradenství hráčů v této otázce, protože počet postižených hráčů stále roste. Je to problém, který bereme velmi vážně,“ dušuje se organizace zastřešující světový ženský profesionální tenis.

Hlavně prevence

Výhrůžky sportovcům na sociálních sítích jsou čím dál tím častějším jevem, což potvrzuje i mentální kouč Marian Jelínek.

„Ano, těchto věcí přibývá a navíc se stupňuje jejich verbální agresivita,“ všímá si dalšího aspektu muž, který spolupracoval s Jaromírem Jágrem a pomáhá i řadě dalších známých sportovců.

Podle něj neexistuje žádná zázračná metoda, jak s tím bojovat. S radou pro sportovce ale přece jen přichází.

„Jednou z možností jak to snížit, je neustálé racionální odůvodňování, že to za to nestojí, co to je za lidi, když to dokážou napsat. Nebo ukázat na to, že i ti nejlepší z nejlepších si tím v této době digitalizace a špatně pochopené svobody slova procházejí,“ říká Jelínek, který má coby asistent reprezentačního trenéra zásluhu na zlaté medaili českých hokejistů ze světového šampionátu ve Vídni.

Zásadní je ale podle něj pracovat s touto realitou ještě dříve, než se případně dostaví. „Důležitější je prevence, kontinuálně. Připravit jedince na to, že to může přijít,“ uzavírá zkušený kouč.