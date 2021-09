Nový nástupce Nadalovy éry? New York si podmanil osmnáctiletý objev Alcarez

Bum. Prásk. A řecký favorit Stefanos Tsitsipas na US Open překvapivě končí. Spíše než zklamání třetího hráče světa však tribuny sledují velký příběh na straně druhé. Ze hry jej totiž vyřadil teprve osmnáctiletý Španěl Carlos Alcaraz, který se tak rázem stal novým miláčkem New Yorku. Jeho sláva stoupá a zdá se, že Rafael Nadal brzy předá štafetu do správných rukou.

Carlos Alcaraz | Foto: ČTK/AP/Frank Franklin II

„Ještě jsem neviděl nikoho, kdo hraje tak tvrdě a odhodlaně,“ klaněl se po utkání řecký tenista Tsitsipas. Zápas měl téměř ve svých rukou, ale poté přišel raketový vzestup španělského objevu a rázem bylo po úsměvu. Opravdu nevšední podívaná. Krejčíková je ve čtvrtfinále US Open. Pokoušely se o ní mdloby, soupeřka soptila Přečíst článek › Jeden z nejkrásnějších zápasů v historii newyorkského grandslamu. Až takovými slovy velebila utkání dvou skvěle hrajících tenistů americká média. Avšak tady to nebyl souboj dvou gladiátorů, ba naopak typický duel Davida s Goliášem. Řek jakožto třetí hráč světa měl za úkol Alcaraze zlikvidovat. Jednoduše mu nadělit pořádnou lekci a jít zase o dům dál. Jenže to se vůbec nekonalo. Tenisový svět nyní žasne nad fantastickým comebackem osmnáctiletého chlapce, jenž si doslova podmanil celé obecenstvo. Zdroj: Youtube „Myslel jsem na svou rodinu a přátele. Myslel jsem na každého, kdo mě od začátku kariéry podporoval. Bylo to úžasné,“ rozplýval se Alcaraz. A jeho cesta v USA rozhodně nekončí. Nyní už je ve čtvrtfinále a každým dnem přepisuje dějiny. Splněný sen? Ne tak docela. Experti se shodují, že se jedná jen o první krůček na cestě za velkou kariérou. Ve svých osmnácti letech má Alcaraz na kontě již první titul na okruhu ATP, když v červenci ovládl jakožto třetí nejmladší hráč v historii turnaj v chorvatském Umagu. Ósakaová se znovu zhroutila, od tenisu si dá pauzu. Necítím se šťastná, přiznala Přečíst článek › A Španělsko se dalo do pozoru. Slzy z blížícího se odchodu legendárního Rafaela Nadala rázem vystřídala jiskra naděje, kterou zemi Pyrenejského poloostrova vykřesal rodák z El Palmaru. Tamní média dokonce píší, že se na scénu chystá jeho jednoznačný nástupce. Poklona od samotné legendy A jistá paralela se tu opravdu nabízí. Alcarazovi stejně jako Nadalovi nejvíce svědčí antuka. Než se probojoval do elitní stovky žebříčku, tak objížděl zejména challengery. Čtyři z nich vyhrál. A hádejte, na jakém povrchu? Přesně tak, ve stopách jedinečného „Rafy“. „Pokud dokážete hrát na takové úrovni v takhle mladém věku, musí ve vás být něco speciálního. A to přesně v Carlosovi je. Vidím v něm komplexního hráče, navíc s chutí se neustále zlepšovat,“ vysekl poklonu samotný král antukových dvorců Nadal. Návrat legend. Tenisté Berdych a Štěpánek budou hrát v Londýně soutěž veteránů Přečíst článek › A k samotnému duelu dvou španělských generací došlo letos na turnaji v Madridu. Bylo to opravdu velkolepé setkání. Na jedné straně žijící legenda tenisu, na té druhé vycházející hvězdička. A aby toho nebylo málo, tak na trenérské lavičce Alcaraze bývalý grandslamový šampion a světová jednička Juan Carlos Ferrero. Tehdy zvítězil jednoznačně Nadal, ale bylo vidět, že na druhé polovině kurtu se rodí něco velice zajímavého. „Všichni hovoří, že je to nový Rafa. Snažím se Carlose od toho odprostit, ať na něj není stále větší tlak,“ přiznal trenér. Prostě běž a smeť ho. Taková je taktika. A vychází skvěle. Zdroj: Youtube Přepisuje jeden rekord za druhým. Asociace tenisových profesionálů jej v roce 2020 dokonce vyhlásila nováčkem roku. Tuto sezonu začínal ve druhé stovce. Momentálně se však ve světovém žebříčku nachází již na 54. místě a už teď je jasné, že tady svou cestu vzhůru rozhodně nezakončí. Když ani střecha nestačí. Na tenisovém US Open řádil hurikán Přečíst článek › Celý rok 2021 je pro něj totiž naprosto pohádkový. Nejvíce vystřelil na červnovém Roland Garros, kdy se probojoval z kvalifikace až do třetího kola. Tenisová veřejnost se už tehdy ptala: kdo je ten mladý šikula, nevíte? Už víme. Odpověď momentálně leží v newyorském areálu Flushing Meadows. A nebojte si jméno Alcaraz poctivě zapsat. O tomto chlapci ještě leccos uslyšíme.