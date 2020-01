Kouzlo tuzemského tenisu dokonce láká i cizinky. Třeba Jekatěrina Alexandrovová, rodačka z Čeljabinsku: už léta žije a trénuje v Praze, a před časem dokonce plánovala zažádat o české občanství. To nakonec neklaplo, dál reprezentuje Rusko. S Českem však má stále těsné vztahy, což jako by potvrzoval i program letošního Australian Open.

Alexandrovová už totiž vyřadila Barboru Krejčíkovou a ve třetím kole se zítra utká s Petrou Kvitovou. „Jednou jsme spolu trénovaly před sezonou v Praze, bylo to asi předloni. Bude to zajímavé. Hodně do toho chodí, jako já. Nejspíš rozhodne prvních pár úderů, která z nás to víc napálí,“ očekává Kvitová.

Zvykla si v Česku

Pětadvacetiletá Alexandrovová se nikdy netajila blízkým vztahem k Praze. „Dřív jsem trénovala v Moskvě, ale jednou jsme s celou rodinou přijeli na turnaj do Prahy, která nás okamžitě uchvátila po všech stránkách. Hodně kurtů, k tomu nádherné město,“ svěřila se před třemi lety v rozhovoru pro magazín Tennis Arena.

Tehdy se talentovaná ruská tenistka zvolna blížila k první stovce žebříčku WTA, pronikala do tajů češtiny a přemítala o změně občanství. „Ze začátku to bylo těžké. Česko je od Ruska velmi odlišné, navíc tam zůstali všichni příbuzní, kamarádi a domácí mazlíčci. Ale už jsem si na vše zvykla a můj domov je teď tady,“ popsala.

Nyní je Alexandrovová už ve třetí desítce žebříčku a nedávno oslavila premiérové turnajové vítězství, když triumfovala v Šen-čenu. Dohromady se závěrem loňské sezony vyhrála už dvanáct zápasů v řadě a o její formě není pochyb. Krejčíkové ve druhém kole nedala šanci. „Byl poznat rozdíl v žebříčku i ve zkušenostech,“ uznala Češka po hladké prohře.

Tuhý boj

Na Kvitovou tak nečeká nic snadného. Loňská finalistka se v Melbourne ostatně nadřela už ve svém druhém duelu: Španělka Paula Badosaová favoritku pořádně potrápila, a dvojnásobná wimbledonská šampionka dokonce musela ve druhé sadě odvracet setboly.

„Bylo to o nervech, o větru a o soupeřce,“ řekla Kvitová po výhře dvakrát 7:5. „Nehrála jsem úplně tak, jak bych si přála, občas jsem se trápila na servisu. Je důležité si takovým zápasem projít,“ dodala česká tenistka.