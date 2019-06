Ukázala to i během svého tažení do osmifinále French Open. Už její duel s Řekyní Marií Sakkariovou v 2. kole byl (z obou stran) přehlídkou vzteklých výbuchů, ohnivých hádek s rozhodčí a mlácení raketou o zem. Z nevinné pařížské antuky se jen prášilo. I včerejší osmifinále s Madison Keysovou z USA dala Siniakové několikrát prostor projevit ohnivý temperament. Tentokrát však bez vítězného konce.

Hodně vášnivým stylem hry je známá od juniorských let. „Když jsem na sebe naštvaná, dokážu ze sebe vydolovat víc,“ řekla Siniaková před časem. V začátcích mezi profesionálkami dostala za rozbíjení svého náčiní i nějakou tu pokutu, od té doby se ale přece jen snaží trochu mírnit.

Ruské kořeny

Ale opravdu jen trochu. „Hráč občas potřebuje projevit emoce,“ míní třiadvacetiletá rodačka z Hradce Králové, která vidí částečný důvod ve svých ruských kořenech. Její otec a trenér Dmitrij Siniakov (podnikatel a bývalý boxer a volejbalista) také není žádný kliďas.

Některé tenistky během zápasů skoro nehnou brvou. Třeba takové Karolíně Plíškové to je někdy i vyčítáno. O to větší rozruch způsobil její výbuch loni v Římě, kde po prohraném zápase vzteky bušila do umpiru, až do něj vyrubala solidní díru. Jinak ale patří k nejklidnějším hráčkám na okruhu WTA.

Naštvání funguje

Najdou se i vyhlášené „ďáblice“. Co třeba Serena Williamsová? Geniální tenistka, která si ovšem čas od času neodpustí pořádný úlet. Na US Open v roce 2009 hrozila lajnové rozhodčí, že jí zabije. A její loňský výbuch ve finále stejného turnaje je dosud v živé paměti.

Otevřelo to diskusi, zda je chování tenistů a tenistek posuzováno stejně. „Když dá žena najevo emoce, je z ní ‚hysterka‘ a dostane pokutu. Když to samé udělá muž, je považovaný za otevřeného a upřímného,“ zastala se Williamsové její slavná krajanka Billie Jean Kingová.

U Siniakové je obdivuhodné, jak se naučila tryskající emoce napřít správným směrem.

„Když se na ni podíváte, tak si musíte myslet, že prohrává, i když vede. Je to velká bojovnice, ale hlavně se dokáže toho naštvání rychle zbavit a je ready na další míč. Co děláte mezi výměnami, to je vlastně jedno, když nejste extrémně moc negativní. Jí to takhle funguje, nemůžeme jí nic vyčítat,“ citovala ČTK tenisovou legendu Martinu Navrátilovou.

Emoce zkrátka k Siniakové patří. Kam až jí pomůžou na blížícím se Wimbledonu?