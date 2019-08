Kurty ale opustila a nyní se věnuje své dcerce, kterou 9. srpna porodila za přítomnosti svého muže Fabrizia a maminky v porodnici plzeňské fakultní nemocnice.

„Většinou se cítím skvěle a jsem moc šťastná, ale občas to není vůbec růžové. Hlavně, když kojím šestkrát za noc a vůbec se nevyspím, ale asi to tak má hodně maminek,“ směje se tenistka, která v současné době chodí na procházky s kočárkem, kojí a přebaluje na lavičkách v parku a už se těší, že vezme do ruky tenisovou raketu.

„Do žádné kariéry se už vrhat nebudu, ale těším se, až si zahraji jen pro zábavu, a přitom si budu užívat maličké,“ svěřuje se Andrea Sestini Hlaváčková. První půlrok neplánuje žádnou práci, ale pak by se vrátila k tenisu. Nikoli však jako hráčka, ale jako komentátorka.

„Chtěla bych působit ve sportovních médiích a komentovat tenisové zápasy. Předběžně už mám domluvenou práci v Londýně, kde s manželem bydlíme, ale i nějaké projekty v České republice. A už se těším na práci reportérky na letní olympiádě v Tokiu v příštím roce,“ říká maminka Isabellky, jejímž cílem je, aby zhruba čtrnáctidenní pobyt na letních olympijských hrách zvládla ona i její dcerka bez problémů.

V Itálii se miminka nezapíjí

„Zatím si to moc nedokážu představit, ale věřím, že to dáme,“ přeje si tenistka. Pochvaluje si, že jí se vším pomáhá manžel. „Byl u porodu, pořád se o všechno kolem malé zajímá a pomáhá mi. Je prostě skvělý,“ říká Andrea Sestini Hlaváčková. Dodává, že narození dcerky ani nezapíjeli, protože v Itálii, odkud její manžel pochází, to není na rozdíl od českých krajů zvykem.