Když se při sobotním ceremoniálu ujala mikrofonu, jen těžko držela emoce na uzdě. Její výjimečnou kariéru připomnělo v areálu pražské Stromovky krátké dojemné video, po němž se mermomocí pustila do řeči. A slzy obrovského dojetí i štěstí tekly proudem.

„Slibovala jsem si, že není důvod plakat, ale tohle jsou slzy dojetí, tak proč ne,“ pousmála se Sestini Hlaváčková. „Mám za sebou nádhernou kariéru a nikdy by mě ani nenapadlo, čeho vlastně dosáhnu. Myslím, že jsem spoustu lidí kolem sebe překvapovala každým rokem,“ řekla jásajícím tribunám centrálního dvorce.

Na posledním utkání kariéry nechyběla rodina ani nejbližší kamarádi, jednu z klíčových postav svého života navíc měla hned po svém boku. „Lucce patří v první řadě obrovské poděkování. Prošly jsme si spolu neuvěřitelnou cestou, z malinkých turnajů až ke dvěma společným grandslamům. A nakonec jsme si tu cestu našly i na náš poslední zápas,“ dodala na adresu deblové parťačky Lucie Hradecké.

Lucie Hradecká a Andrea Hlaváčková s trofejemi pro vítězky čtyřhry v MoskvěZdroj: ČTK/AP/Pavel Golovkin

A jaká to vlastně byla cesta? Jak sama uznala, místy pořádně náročná. Sestini Hlaváčková začínala s tenisem už ve čtyřech letech v rodné Plzni, odkud se postupně mílovými krůčky posouvala stále blíže k tehdejší domácí špičce. Přitom v rodině panuje od nepaměti úplně jiná tradice. Žádný tenis, žádný sport. Hlaváčkovi jsou totiž nositeli slavného rodu plzeňských sládků.

Takže zatímco otec Jan vařil pivo v nejslavnějším českém pivovaru, dcera Andrea už cestovala po světě a získávala první cenné zkušenosti mezi světovou elitou. Na okruhu se poprvé objevila v roce 2004 a ačkoliv největších úspěchů poté dosáhla převážně ve čtyřhře, nesčetněkrát se přihlásila o pozornost rovněž v singlu.

I přesto se do paměti všech tenisových fanoušků zapsala jako deblová specialistka. A když se řeklo jméno Hlaváčková, snad každý si jej okamžitě spojil právě s Hradeckou. Proslulé duo H+H rozdávalo radost nejen na turnajích, ale také na mezinárodní scéně. Spolu to dotáhlo ke dvěma grandslamovým triumfům, olympijskému stříbru i dalším dvěma desítkám turnajovým prvenstvím na okruhu WTA.

Sestini Hlaváčková se rovněž stala součástí sehrané partičky, jež dvakrát dokráčela ke zlatu v legendárním Fed Cupu. A možná právě odtamtud si rodačka z Plzně nese ty nejkrásnější vzpomínky na milovaný tenis. „Dodnes z toho mám husí kůži, kdykoliv si vzpomenu na tu atmosféru v O2 aréně,“ přiznala.

Kompletní fedcupový tým. Kapitán Petr Pála (uprostřed) a tenistky (zleva) Klára Koukalová, Andrea Hlaváčková, Lucie Šafářová, Petra Kvitová, Lucie Hradecká a Karolína Plíšková se slavnou trofejí.Zdroj: ČTK/Roman Vondrouš

Na titul útočila i ve StarDance

Jeden grandslamový titul na US Open získala také ve smíšené čtyhře, tehdy stál po jejím boku Bělorus Max Mirnyj. Před pěti lety navíc triumfovala rovněž na Turnaji mistryň s novou maďarskou parťačkou Tímeou Babosovou. I přesto si k videu mapujícímu celou kariéru neodpustila malý vtípek. „Chyběla tam má singlová účast, ta přeci nebyla také vůbec špatná,“ pobavila fanoušky v pražském areálu.

Před třemi lety však musela na chvíli přerušit kariéru kvůli porodu dcery Isabelly, kterou přivedla na svět s italským manželem Fabriziem, za něhož se v roce 2017 provdala. A právě malá Isabella byla jednou z ústředních postav dojemného loučení maminky, kterému přihlížila rovnou z náručí.

Loni se Sestini Hlaváčková fanouškům připomněla v tradiční taneční show StarDance, kde se nakonec se svým partnerem protančila až do šestého kola. Zamilovala si komentování a moderování, už během kariéry si užívala jakékoliv chvíle za mikrofonem. Nyní bude mít po odchodu do sportovního důchodu času více než dost.

Andrea Sestini Hlaváčková se svým tanečním partnerem Michalem NecpálemZdroj: StarDance

A navíc s rozloučením, které jí mohou kolegyně jenom závidět. „Moc děkuji za takhle krásný happyend, protože to přesně završilo to, co jsem potřebovala ještě zažít,“ zakončila a za obrovských ovací fanoušků naposledy opustila centrální kurt.