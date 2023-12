Na kurty se vrací další tenisová máma, a ne ledajaká. Comeback po porodu hlásí bývalá světová jednička Angelique Kerberová. „Tenis mi chyběl, jako máma to ale bude jiné,“ říká trojnásobná grandslamová šampionka.

Angelique Kerberová se po mateřské pauze vrací na tenisové kurty | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Návrat v pětatřiceti letech a po narození dcery. Nové éra tenisu píše další spektakulární příběh. Angelique Kerberová se vrací na kurty po 18 měsících, poprvé od porodu dcery Liany. Pro návrat si vybrala týmovou soutěž v Austrálii United Cup.

„Tenis mi opravdu chyběl, i když jsem jen odpalovala míčky,“ přiznala Kerberová pro WTA Insider. „Je tolik věcí, na které se musíte po tak dlouhé době, kdy jste nehráli, znovu připravit. Pro mě tenis není ten největší problém, spíš jde o to, abych se dostala zpátky do formy a mohla vyrazit na kurt a bojovat. Takže první věcí bylo získat zpět kondici a cítit se dobře po tělesné stránce.“

Levoruká Němka vždy působila na kurtu koncentrovaně. Předváděla agresivní tenis, hrála zarputile. To se s mateřstvím změnilo. „Na kurtu jsem trochu uvolněnější, když se ohlédnu zpátky, tak tomu tak vždycky nebylo. Jako máma je to jiné. Pořád to mám v hlavě. Není tak, že bych šla na kurt a zapomněla, že jsem máma,“ líčila Kerberová, která v roce 2018 ovládla Wimbledon.

Narození dcery ji ovlivnilo. „Myslím, že už nikdy nebudu v takovém modu jako dřív. Opravdu se to změnilo. Člověk to má pořád v hlavě. I když nastoupíte na kurt, pořád máte v hlavě, že je tu někdo důležitější. Ale možná vám to také dodává trochu větší motivaci.“

Radila se s Wozniackou

Pro Kerberovou je inspirací hned několik tenisových maminek. Victoria Azarenková se v loňské sezoně dostala až do semifinále Australian Open. Elina Svitolinová zase do semifinále Wimbledonu. A Barbora Strýcová po mateřské pauze dokonce travnatý grandslam vyhrála ve čtyřhře.

Kerberova ale čerpala informace hlavně od své dobré kamarádky Caroline Wozniacké. „V posledních měsících jsem s ní hodně mluvila. Vždycky je dobré bavit se s někým, kdo už má zkušenosti. Ale každý je samozřejmě jiný. Každý si musí najít svou vlastní cestu,“ přemítala slavná Němka, která si tenisem vydělala přes 31 milionů dolarů.

Kerberová, která do Sydney dorazila i s malou dcerou, nemá při comebacku konkrétní očekávání. „Nijak se nestresuju, nechám to prostě plynout. Pro mě je cílem hrát znovu na vysoké úrovni a užívat si to, ale budu na to potřebovat čas. Na druhou stranu, znáte mě, jsem opravdu soutěživá,“ pousmála se.