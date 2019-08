Ani dva mečboly Siniakovou nezastavily. V New Yorku je v semifinále

Tenistka Kateřina Siniaková otočila na turnaji v New Yorku téměř ztracený zápas s domácí Američankou Bernardou Peraovou a po výhře 4:6, 7:6, 6:3 postoupila do semifinále. Pátá nasazená Češka odvrátila v tie-breaku druhého setu dva mečboly a v generálce na US Open bude usilovat o první finále v sezoně.

Česká tenistka Kateřina Siniaková. | Foto: ČTK

V úvodu přitom nic nenaznačovalo, že ze zápasu bude pro Siniakovou drama. Peraové vzala servis hned v prvním gamu a postupně se propracovala až k vedení 4:2 a 40:15. Přemožitelce Barbory Strýcové z 2. kola se však podařilo vyrovnat a čtyřmi vyhranými gamy za sebou, z toho posledními dvěma čistou hrou, první set získala. V druhé sadě byla třiadvacetiletá Siniaková blízko porážky, poté co v tie-breaku prohrávala 4:6. Peraové ale česká tenistka oplatila obrat z první sady a čtyřmi body za sebou zkrácenou hru získala 8:6. Psychickou výhodu si následně královehradecká rodačka přenesla do třetí sady, kterou vyhrála 6:3 a zahraje si letošní druhé semifinále po antukovém turnaji v Norimberku. O první finále od loňského ledna, kdy bojovala o titul v Šen-čenu, se může Siniaková střetnout s krajankou Karolínou Muchovou. Wimbledonská čtvrtfinalistka hraje ve čtvrtfinále s Polkou Magdou Linetteovou.

Autor: ČTK