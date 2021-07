Ten zápas trval přes dvě a půl hodiny a vítězka nedávného Roland Garros měla sto chutí to zabalit. Když musíte na kurtu bojovat nejen se soupeřkou, ale i s vlastním tělem… Nezáviděníhodná situace. Ale Barbora Krejčíková to nevzdala.

„Je super hrát ve Wimbledonu, ale dnes jsem tam fakt nechtěla být,“ svěřila se po vítězství 7:6, 3:6 a 7:5 nad Lotyškou Anastasijí Sevastovovou. „Bylo to strašně náročné a jsem vyčerpaná.“

Před zápasem by nejraději zůstala v posteli. „Od rána jsem se cítila blbě. Nechci nikoho pohoršit, ale bylo to prostě spojené s tím, co se u holek každý měsíc děje,“ popsala Krejčíková, kterou v dalším kole čeká světová jednička Ashleigh Bartyová.

Samotnou ji překvapilo, co všechno se dá na kurtu vydržet. „I když se mi třesou nohy a necítím se dobře, tak pořád můžu bojovat a vyhrát. Před Paříží jsem určitě nevěděla, že to v sobě mám. Na tom chci stavět,“ hledala pozitiva.

Na souboj s parťačkou Siniakovou nedojde

Krejčíková i vzhledem ke svému fyzickému stavu chodila hodně často na síť, aby se pokud možno vyhnula delším výměnám. „Aspoň něco pozitivního,“ pousmála se tenistka, které jinak nevadí ve výměnách vyčkávat. Teď si na trávě vyzkoušela jiný – a účinný – styl.

Světová patnáctka (a deblová jednička) je na Wimbledonu poprvé v hlavní singlové soutěži. A hned se jí podařilo prokousat se do osmifinále. Neustále posouvá své limity.

„Jsem na sebe pyšná. Snažím se užívat si všechno, co se tu děje, jsem za to vděčná. Nečekala jsem, že budu ve druhém týdnu,“ prohlásila Krejčíková, která si koncovku vyčerpávajícího a dramatického mače ani pořádně nepamatovala. „Jen jsem bojovala o každý míč,“ oddechla si.

The dream main draw debut continues…



Roland-Garros champion Barbora Krejcikova beats Anastasija Sevastova 7-6(1), 3-6, 7-5 to set up a fourth round tie against Ash Barty or her doubles partner Katerina Siniakova#Wimbledon pic.twitter.com/pkuacVUPb4 — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2021

V sobotu ve třetím kole v All England Clubu uspěla také Karolína Muchová, která porazila Anastasiji Pavljučenkovou z Ruska 7:5 a 6:3. Naopak Kateřina Siniaková (partnerka Krejčíkové v úspěšné deblové dvojici) prohrála s už jmenovanou Bartyovou 3:6 a 5:7, takže na pikantní souboj dvou kamarádek a spoluhráček nedojde.