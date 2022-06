Antuková královna Iga. Polka Šwiateková ovládla po pěti triumfech v řadě i Paříž

Česká radost pod Eiffelovkou. Talentovaná Havlíčková získala juniorský titul

Třicet pět zápasů v řadě bez porážky, šest turnajových triumfů za sebou. To je jednoduše série, která se v ženském tenise bude překonávat jen velmi těžko. Na tehdejších 74 po sobě jdoucích vítězství z rakety bývalé české tenistky Martiny Navrátilové to zatím sice nestačí, přesto se nyní před mladou Polkou klaní celý sportovní svět.

„To, co jsi v posledních měsících předváděla na kurtech, je skutečně neuvěřitelné. Klobouk dolů před tebou, Igo,“ pogratulovala Šwiatekové poražená finalistka Gauffová. „Nemám příliš slov, všem vám moc děkuji,“ dodala poté samotná královna Paříže, které při poslechu polské hymny tekly po tvářích slzy dojetí a radosti.

Světová jednička? Na přemýšlení ještě nebyl čas

Čerstvá oslavenkyně jednadvacátých narozenin zkrátka vyhrála vše, co se jí jen dostalo pod ruku. Na konci února odstartovala svou nezastavitelnou jízdu prvenstvím v katarském Dauhá a od toho okamžiku byste červenou kolonku v odehraných zápasech rodačky z Varšavy hledali marně.

Po zlatém asijském dobrodružství následovala březnová suverénní projížďka po východním pobřeží Spojených států, kde Šwiateková postupně ovládla turnaje v Indian Wells i Miami, čímž zkompletovala jako teprve čtvrtá a zároveň také nejmladší žena na okruhu tzv. Sunshine Double.

Nástup nové královny na ženský tenisový trůn byl pouhou otázkou času. A držitelka nyní již dvou pařížských grandslamů se dočkala ještě rychleji, než možná zprvu plánovala. Od úspěšného finále proti Japonce Ósakaové v Miami neuběhlo ani 48 hodin a Polsko už hrdě velebilo svou první tenisovou panovnici.

Jedna éra končí, nová začíná. V Paříži pálily mladé pušky s hladem po titulech

„Je to všechno nějak moc rychlé. Abych byla upřímná, neměla jsem doteď příliš času přemýšlet nad tím, jak a proč jsem se stala světovou jedničkou. Ale je to krásné, moc si toho vážím a je to pro mě příjemný impulz do další práce,“ sdělila médiím po superrychlém nástupu na trůn.

Velice blízko této výjimečné korunovaci byla před deseti lety tehdejší druhá hráčka světa a starší krajanka Šwiatekové Agnieszka Radwaňská, ta však věčný boj o nálepku s číslem jedna nezvládla a navzdory pozdějšímu triumfu na Turnaji mistryň navždy zůstala pod pomyslným vrcholem žebříčku.

Polka Iga Šwiateková slavila svůj premiérový titul Paříži už před dvěma lety.Zdroj: ČTK/ABACA/AA/ABACA

Suverénní pařížská jízda a dojemný vzkaz Ukrajině

Nová polská superstar však povolit nehodlala. Poslední tečku za tvrdým povrchem učinila s národním znakem na prsou, když pomohla své zemi v rámci Billie Jean King Cupu přemoct houževnaté tenistky Rumunska. A pak už hurá na antuku. A jak jinak než ve velkém stylu.

Nejprve bez větších trablí ovládla generálku na pařížský grandslam v německém Stuttgartu, po týdenní pauze vyrazila také do Itálie, kde si zase na otočku vyzvedla triumf v Římě. Za oba antukové mítinky přitom ztratila jeden jediný set. Suma sumárum, příprava na vrchol antukové sezony doslova „v suchém triku“.

Češkám se French Open nevydařilo. Nezvykle špatný turnaj, všímá si svět

A když téměř nepřemožitelná Šwiateková odstartovala svou pouť za druhým pařížským titulem, hledali tenisoví experti i celá veřejnost aspoň jednu vhodnou favoritku, která by konečně dokázala utnout úchvatnou sérii polské lvice. Zbytečné namáhání, opravdu.

Držitelka devíti triumfů na okruhu WTA byla opět a znova k nezastavení. Pouze Číňanka Zhengová se v osmifinálovém klání zmohla na delší scénář než dvousetovou bitvu, jinak to v každém dalším případě skončilo doslova polskou demolicí. A Šwiateková tak zcela po zásluze slaví i pro letošní ročník.

Se slzami v očích a s rozklepaným hlasem pak na závěr ceremoniálu ještě poděkovala za podporu, zamávala jásajícím tribunám centrálního dvorce Philippa Chatriera a hrdě zvolala: „Nepřestávejme pomáhat Ukrajině. Situace se zdá být malinko lepší, ale naše pomoc bude stále potřeba.“

A celý tenisový svět už nyní hltá plnými doušky, co rozjetá Iga předvede za pár týdnů na trávě. Přijde po dobytí Paříže řada také na Londýn?