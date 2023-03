Běloruská tenistka Aryna Sabalenková uvedla, že měla problém pochopit "nenávist", s níž se setkávala v šatně kvůli napjatým vztahům mezi hráčkami po začátku ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru. Světová dvojka v minulosti řekla, že jí je líto, co Ukrajinci po ruském vpádu zažívají. Bělorusko je spojencem Ruska a ve většině sportovních odvětví čelí stejným sankcím.

Běloruská tenistka Aryna Sabalenková ve finále turnaje v Indian Wells, 18. března 2023. | Foto: ČTK

„Bylo to pro mě hodně těžké, protože jsem nikdy nezažívala tolik nenávisti v šatně,“ řekla Sabalenková agentuře Reuters před startem turnaje v Miami. „Na instagramu se vždycky objeví spousta 'hejtrů', když prohrajete zápas, ale v kabině jsem tomu nikdy nečelila. Opravdu jsem měla problém zpracovat, že je tu tolik lidí, kteří mě bezdůvodně nenávidí. Já jsem nic neudělala,“ řekla letošní vítězka Australian Open.

Navrátilová porazila rakovinu: Ještě chodím na ozařování, ale jen z prevence

Minulý týden Sabalenková došla do finále na turnaji v Indian Wells, v němž podlehla Jeleně Rybakinové z Kazachstánu. Před zápasem 3. kola se Sabalenkovou odstoupila z turnaje Ukrajinka Lesja Curenková, která uvedla, že ji po rozhovoru se šéfem WTA Stevem Simonem postihla panická ataka kvůli postoji tenisového světa k ruské invazi.

V minulém roce Sabalenková vedla podle svých slov "podivné rozhovory" s členy týmů některých hráček. „Bylo opravdu těžké, ale teď už je to lepší,“ řekla čtyřiadvacetiletá rodačka z Minsku.

Šwiateková vyzvala k větší podpoře Ukrajinek

V reakci na případ Curenkové světová jednička Iga Šwiateková z Polska vyzvala vedení WTA k větší podpoře ukrajinských tenistek a uvedla, že se v tomto ohledu nedělá dost. S tím však nesouhlasí Běloruska Viktoria Azarenková, jež je členkou hráčské rady.

Sbírka je kompletní. Krejčíková se Siniakovou ovládly turnaj v Indian Wells

„Jsou určité hráčky, které mají odlišné pocity a chování. Celkově nemám stejný názor jako Iga. Ať se raději podívá na záležitosti, které se udělaly, než bude o něčem hovořit. Ráda z pozice členky hráčské rady předložím fakta. To by byl mnohem vhodnější způsob komunikace,“ řekla dvojnásobná vítězka Australian Open a bývalá světová jednička Azarenková.

Šwiateková se už dříve pustila do otevřené prezentace svých názorů. Rusku Anastasiji Potapovovou zkritizovala na turnaji v Indian Wells za to, že před zápasem měla na sobě dres fotbalového Spartaku Moskva. Jednadvacetiletá Ruska se hájila tím, že Spartaku fandí od 13 let a nošení dresu nepovažuje za veřejnou provokaci.