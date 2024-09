Před rokem ve finále padla, tentokrát už to klaplo. Aryna Sabalenková poprvé v kariéře ovládla US Open, když v boji o titul porazila domácí Jessicu Pegulaovou dvakrát 7:5. Pro běloruskou tenistku to byl druhý letošní grandslamový titul a celkově třetí v kariéře.

"Nevím, co říct. Jsem nadšená. Několikrát jsem tu byla tak blízko titulu. Vždycky to byl můj sen vyhrát tady v New Yorku. Hodně to pro mě znamená a je to důkaz, že když tvrdě pracujete, můžete si to splnit," řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková. Stala se první Běloruskou, která turnaj ve Flushing Meadows ovládla.

"Když mi zemřel otec, mým cílem bylo zapsat jméno naší rodiny do tenisové historie. Pokaždé, když vidím svoje jméno na trofeji, jsem hrdá na sebe a na naši rodinu, která mě nikdy neodradila od mého snu a udělala všechno pro to, aby si za ním šla. Dostala jsem v životě tuhle příležitost a hodně to pro mě znamená. Vždycky to byl mlůj sen a stále tomu nemůžu uvěřit," svěřila se na tiskové konferenci.

Šestadvacetiletá Sabalenková si vynahradila loňský finálový neúspěch, kdy nestačila na jinou Američanku Coco Gauffovou. Navázala na letošní triumf z Australian Open, kde uspěla také vloni. Finále vyhrála za hodinu a 53 minut. Semifinálovou přemožitelku Karolíny Muchové Pegulaovou předčila v poměru vítězných míčů 40:17 a porazila ji pošesté z osmi zápasů. Před třemi týdny ji zdolala také ve finále turnaje v Cincinnati.

Sabalenková se stala pátou hráčkou v "open éře", která vyhrála v jedné sezoně oba grandslamové tituly na betonových površích. V počtu triumfů z turnajů "velké čtyřky" překonala krajanku Viktorii Azarenkovou, která ovládla dvakrát Australian Open.