A vstupenka na jediný antukový grandslam roku dostala rázem hodnotu ryzího zlata. A to doslova. Jakmile se tenisová veřejnost dozvěděla, že letošní ročník proběhne v Paříži bez jakýchkoliv omezení a restrikcí, vzali fanoušci z celého světa portály s nabídkami lístků velkým útokem.

Není divu. Grandslamový rok 2020 byl kompletně bez přítomnosti diváků, ten následující zase plný změn a nepříjemných opatření vydaných mnohdy na poslední chvíli. Takový výlet na tenisový turnaj, nedej bože letecky, představoval hodně riskantní plán. A navíc dost často téměř nereálný.

Fronty na Djokoviče i Krejčíkovou

Do francouzské metropole se tak vypravili fanoušci z celého světa, na tribunách jsou k vidění jak tradiční, tak i poměrně neobyčejní hosté. Hojná skupinka Tunisanů, nejspíše mířící podpořit jednu z favoritek ženského pavouka Ons Džabúrovou, návštěva z daleké Argentiny i věčně usměvaví Australané.

Fanoušci na French Open 2022 v Paříži.Zdroj: ČTK/AP/Michel Euler

„Dorazili jsme do Paříže až ze Sydney, jsme rádi, že nám to konečně vyšlo. Měli jsme koupené lístky už před dvěma lety, ale kvůli covidu jsme to museli odložit až na letošek. O to víc si to plánujeme užít,“ pronesl fanoušek s australskou vlajkou omotanou kolem celého těla.

Už v sobotu proběhl před startem samotného turnaje speciální „Kids Day“, den věnovaný zejména dětem a četným zájezdům malých tenistů z celé Francie. Hráči bavili rodiny s dětmi exhibičními zápasy, na tribunách panovala naprosto skvělá nálada.

Novak Djokovič či španělský objev Carlos Alcaraz zase rozdávali podpisy jako na běžícím páse, na tři tisícovky fanoušků dokonce přihlíželi tréninku obhájkyně pařížského titulu Barbory Krejčíkové. Areál Rolanda Garrose se tak otřásal v základech již od samotného začátku.

Žádná vedra, čeká se déšť

A špičková atmosféra vypukla na tribunách rovněž v rámci prvního dne turnaje, i navzdory nepříliš pěknému počasí na západě hlavního města. Pochopitelně. Po dvou letech čekání bylo fanouškům úplně jedno, jestli zrovna svítí slunce, nebo padají trakaře.

„Takové počasí mi vůbec nevadí. Naopak je to mnohem lepší než se tu trápit v obrovských vedrech, jako tomu je právě u nás v Melbourne,“ zasmál se a dodal návštěvník od protinožců.

Je pravdou, že letos tu na žádná třicetistupňová vedra nenarazíte. Ba naopak, organizátory začíná trápit nepříliš lichotivá předpověď počasí, která hlásí na další dny spíše deštivé podnebí. A jediný kurt, jenž je vybaven zatahovací střechou, je centrální dvorec Philippa Chatriera.

To však nadšený návrat celé tenisové veřejnosti do pařížského areálu rozhodně nepokazí. Proudící davy fanoušků, doprovodné show a zaplněné tribuny téměř do posledního místa. To je přesně to, na co tady všichni čekali. A dočkali se.