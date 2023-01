Perličky z Melbourne: Noční nesmysl, provokující Rusové i popraviště favoritů

Takhle hojný podíl českých zástupců ve druhém týdnu grandslamu pamatují možná už jenom tenisoví pamětníci. Samozřejmě s jistou mírou nadsázky. Na čtvrtfinálovou účast v obou kategoriích však domácí tenis čekal dlouhých pět let. Až se letos v Melbourne konečně dočkal.

O to nejpříjemnější překvapení se v australské metropoli postarala dvojice českých mladíků. V ženském turnaji šokovala postupem do osmifinále teprve sedmnáctiletá naděje Linda Fruhvirtová, mezi mužskou elitou se poprvé prosadil jednadvacetiletý bojovník Jiří Lehečka.

Ovace a přirovnání k Williamsovým

Pro teenagerku z Prahy to byla navíc premiéra na turnaji velké čtyřky. V Austrálii si na úvod poradila se dvěma domácími soupeřkami, poté zvládla i náročné třísetové derby se zkušenější krajankou Markétou Vondroušovou. Její bezchybné tažení ukončila až v boji o čtvrtfinále skvěle hrající Chorvatka Vekičová.

Na sedmnáctileté děvče je to však něco neuvěřitelného. Fruhvirtová okamžitě poskočila z dosavadního 82. místa na světovém žebříčku o tři desítky výše až k hranici elitní padesátky, kromě toho v Melbourne Parku sklízela ovace doslova na počkání.

A to ještě tenisový svět netrpělivě vyčkává na příchod její patnáctileté sestry Brendy, která už si letos taktéž odkroutila premiéru na grandslamu. „Nepřipadáte si trochu jako slavné sesterské duo Williamsových?“ slyšela Linda Fruhvirtová na tiskové konferenci po osmifinálovém klání.

„Je pravda, že jsme také sestry a můžeme být dobré, ale uvidíme, co se stane. Je to samozřejmě čest, ale myslím si, že je příliš brzy na to, aby nás porovnávaly se Serenou a Venus,“ odpověděla skromně starší ze sester Fruhvirtových.

Linda Fruhvirtová slaví postup do třetího kola Australian Open.Zdroj: Profimedia

Plíšková je zpět ve hře

Velice úspěšný krok do nové sezony učinila také nová domácí jednička mezi muži Jiří Lehečka, jemuž se v Austrálii povedla životní jízda s konečnou zastávkou až mezi osmičkou nejlepších. Napodobil tak počínání svého předchůdce Tomáše Berdycha z roku 2018, kdy šlo o poslední účast českého tenisty ve čtvrtfinále grandslamu.

Lehečka se svým počínáním v Melbourne Parku postaral o dosavadní kariérní maximum a zároveň si řekl o místenku mezi elitní čtyřicítkou žebříčku ATP. A to všechno v pouhých jednadvaceti letech. „Je to teprve první krok, ale pokud takhle půjde dál, má před sebou rozhodně velkou budoucnost,“ řekl na jeho adresu bývalý tenista a dnes televizní expert Tim Henman.

Berdychův nástupce? Možná už brzy. Lehečka píše v Melbourne obrovský příběh

Mezi českými tenistkami se nakonec nejdál probojovala Karolína Plíšková, aktuálně jednatřicátá hráčka žebříčku WTA. Rodačka z Loun se do Austrálie vrátila po loňské absenci kvůli zranění, v Melbourne Parku doufala zejména v návrat do své optimální herní pohody.

A zdá se, že ji našla možná ještě rychleji než si sama původně představovala. Až do čtvrtfinálové porážky s Polkou Linetteovou se Plíšková prezentovala suverénními výkony, které podpořila zejména skvělým servisem a zodpovědnou hrou od základní čáry.

Karolína Plíšková po vítězném utkání na Australian Open.Zdroj: Profimedia

Řada tenisových expertů už českou lvici odepisovala, ta ovšem s příchodem nové sezony ukázala, že stále ještě neřekla poslední slovo. Čekání na vysněnou grandslamovou trofej sice nezastavila, ale i přesto se opět dokázala přiblížit k úplné špičce na turnaji velké čtyřky.

Výkon, na kterém se dá klidně postavit optimistický scénář do dalšího průběhu ročníku. „Chci si hlavně udržet aktivní hru z prvních čtyř utkání na Australian Open. To je jediná cesta k dosažení mých cílů,“ prozradila Plíšková.

A je tu i řada dalších pozitiv. Stačí třeba zmínit slibné počínání Barbory Krejčíkové, skvělou grandslamovou premiéru Dalibora Svrčiny či další výjimečný skalp favoritky pro Markétu Vondroušovou. Český tenis v Melbourne rozhodně vykročil pravou nohou.